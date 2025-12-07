Repercussões do estudo

A psiquiatra Lia Sanders, doutora pela Humboldt-Universität zu Berlin (Berlin School of Mind and Brain), aponta ao O POVO que o estudo investigou mudanças na topologia cerebral, ao longo do desenvolvimento humano. "Os pesquisadores buscaram padrões estruturais e funcionais na organização das conexões neurais, a 'fiação' do cérebro, por assim dizer", afirma.

Sanders, professora de Medicina na UFC e no Centro Universitário Christus (Unichristus), relata que os achados são consistentes com trabalhos anteriores que investigaram métricas cerebrais individuais e identificaram picos ou pontos de inflexão significativos na 4ª década de vida.

"Essas mudanças decorrem do desenvolvimento do cérebro humano, que envolve mudanças em processos biológicos, como a plasticidade sináptica e a mielinização dos axônios. Os processos biológicos são influenciados pelo tempo, pelo contexto sociocultural, por eventos e pelo estilo de vida", explica.

O estudo, segundo o psicólogo Rodrigo Maia, possui uma metodologia robusta, mas é preciso considerar que os dados são provenientes de "uma cultura e contexto específicos".

"Os autores apresentam os resultados considerando como a conectividade cerebral e a topologia se modificam e chegam a um achado que descreve um padrão topológico dividido em cinco estágios do desenvolvimento cerebral", descreve.