O POVO conquista três categorias em premiação da Fecomércio Ceará

Foto: Beatriz Silva e Guilherme Carvalho / O POVO CBN Cariri ￼PRODUÇÃO produção que recebeu o primeiro lugar em 'Fotojornalismo'

O Grupo de Comunicação O POVO alcançou três categorias do Prêmio Sistema Fecomércio Ceará de Jornalismo, divulgado nesta segunda-feira, 8. Duas premiações foram conquistadas pela rádio O POVO CBN Cariri, e a terceira, para a jornalista Carol Kossling por cobertura da COP30. Solenidade foi realizada no Senac Aldeota.

A edição buscou reconhecer as produções que abordassem a temática “Uma história de tanta gente: o impacto social das ações do Sistema Fecomércio na vida dos cearenses”. Na solenidade, os profissionais competiram em quatro categorias: “Impresso/Webjornalismo”, “Telejornalismo”, “Radiojornalismo” e “Fotojornalismo”.

O jornalista Guilherme Carvalho, da rádio O POVO CBN, foi o vencedor em “Radiojornalismo”, com a série de reportagens “Diante dos olhos: os museus vivos de Cariri”. Carvalho compartilhou ainda outra vitória, esta na categoria de “Fotojornalismo”, ao lado de Beatriz Silva.

“O projeto dos Museus Orgânicos do Sesc é uma iniciativa muito importante para a valorização dos personagens que moldam a cultura do Cariri”, aponta o profissional. “Esse reconhecimento é fruto de um trabalho jornalístico que mergulhou nesse caldeirão cultural do Cariri e conversou com muito respeito com cada um desses personagens para conhecê-los e contar um pouco de sua história”.

A colunista Carol Kossling, que atuou como correspondente do O POVO na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), em Belém, também foi uma das profissionais premiadas.

A produção da jornalista, que recebeu o segundo lugar em “Impresso/Webjornalismo”, é intitulada: “Justiça climática: desafios e oportunidades para as pequenas empresas”. A reportagem faz parte do especial COP30, voltado aos impactos das mudanças climáticas na vida das pessoas e dos pequenos negócios em todo o País.

“Esta reportagem nasce do entendimento de que justiça climática não é apenas uma pauta ambiental, mas um tema econômico, humano e estratégico para o futuro do País, especialmente para os agricultores familiares e para os pequenos negócios que sustentam comunidades inteiras”, relata Kossling.

Para a jornalista, a realização mostra “a força do trabalho coletivo dentro do O POVO, especialmente da editoria de Economia, que acolhe e impulsiona pautas estruturantes para o Ceará e para o Brasil”.

Prêmio Sistema Fecomércio Ceará: confira os vencedores



No total, 69 trabalhos foram inscritos ao prêmio,com 18 provenientes do Interior. O evento entregou 16 premiações, oito para profissionais da Capital e oito para representantes do Interior.

Fotojornalismo

Capital

1° Lugar: Edimar Soares, do Jornal O Otimista. Título: “Lar Amigos de Jesus: acolhimento e alimentação saudável para crianças e adolescentes com câncer”

2° Lugar: Fabiane de Paula, do Jornal Diário Do Nordeste. Título: “Serviços populares ajudam idosos no ceará a enfrentar o alto custo de envelhecer”

Interior

1° Lugar: Beatriz Silva, com co-autoria de Guilherme Carvalho, do Jornal O Povo Cariri, Título: “Museus Orgânicos celebram saberes e Mestres da Cultura”.

2° Lugar: Ícaro Landim, do Portal Macawba. Título: “Primeiro Museu Orgânico do Crato: A casa de saberes, afetos e sons do Mestre Raimundo Aniceto”.

Radiojornalismo

Capital

1° Lugar: Roberta Farias, com co-autoria de Whebster Brendo Carvalho Belarmino, da Fm Dom Bosco. Título: Especial Mesa Brasil".

2° Lugar: Lucia Helena Arraes de Alencar Pierre, com co-autoria de Fernando Jocelito Reinaldo, da Rádio Universitária Fm. Título: “Sesc - Projetos para cidadania, protagonismo e envelhecimento ativo”

Interior

1° Lugar: Guilherme Carvalho, da Rádio O Povo CBN Cariri. Título: “Diante dos olhos: os museus vivos do Cariri".

2° Lugar: Suely Frota, com co-autoria de Felipe Clisma Miranda Da Silva, da Rede Anc. O Título: “Museus Orgânicos: valorizando a cultura, preservando a memória artística e saber popular".

Impresso/Webjornalismo

Capital

1° Lugar: Theyse Viana, do Jornal Diário do Nordeste. Título: Elo entre sobra e falta: projetos evitam desperdício e distribuem alimentos para combater fome no Ceará".

2° Lugar: Carol Kossling, do Jornal O Povo. Título: “Justiça Climática: Desafios E Oportunidades Para As Pequenas Empresas”

Interior

1° Lugar: Claudiana Mourato, do Portal G1 Cariri. Título: “Mestres da Cultura transformam as tradições em patrimônio no Cariri; conheça os Museus Orgânicos do Ceará".

2° Lugar: Zaíra Almeida, do Jornal Correio da Semana. Título: “Sesc Mesa Brasil Sobral lança 2ª edição do Projeto Oficina do Brinquedo”.

Telejornalismo

Capital

1° Lugar: Alessandro Torres, com co-autoria de Susy Costa Dias, da Tv Verdes Mares, Título: “O Crescimento das cooperativas de agricultores familiares no Ceará".

2° Lugar: Fábio Henrique Alves Mareano, com co-autoria de Miguel Anderson Costa, da Tv Câmara Fortaleza. Título: “Nosso Bairro, Nossa Gente - Sesc Mesa Brasil”

Interior

1° Lugar: Darlene Barbosa da Silva, com co-autoria de Célio Filipe Guimarães da Silva, da Tv Verdes Mares Cariri. Título: “Memórias vivas do Cariri: por que os Museus Orgânicos são ponte entre passado e presente".

2° Lugar: Augusto Alves Paulino Neto, com co-autoria de Lucas de Albuquerque Silva, da Rede Sistema Maior. Título: “Conheça Marleide Alves: uma história de transformação pela educação no Sesc Ler".

