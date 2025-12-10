Em casa, Fortaleza BC bate Osasco e volta a vencer no NBB

Em jogo disputado, o Fortaleza Basquete Cearense superou o Osasco nesta terça-feira, 9, e voltou a vencer no Novo Basquete Brasil (NBB). Atuando no Ginásio da Unifor, em Fortaleza (CE), o Carcalaion triunfou por 89 a 82 e encerrou uma sequência de três partidas sem vitórias.
Com o triunfo, o Tricolor chega ao quarto resultado positivo na competição nacional. Ao todo, a equipe entrou em quadra 13 vezes, com nove derrotas e quatro vitórias. O próximo compromisso do time treinado porJelena Todorovic será na próxima quinta-feira , 18, contra o Paulistano, na Unifor.
Voltando a jogar em casa após duas partidas fora, o Carcalaion iniciou o confronto ante os paulistas de forma positiva e abriu vantagem considerável no primeiro quarto: 19 a 14. No segundo quarto, o Osasco evoluiu em quadra e conseguiu competir de igual para igual com a equipe cearense, vencendo a etapa por 25 a 23.
Na volta para o terceiro quarto, os times fizeram jogo equilibrado e empataram em 22 a 22. No último e decisivo quarto, o confronto ganhou requintes de emoção. Após sequência de cestas de ambos os lados, o Carcalaion utilizou da força em casa e da eficiência da dupla Da Silva e Alex, que anotou 41 pontos, para vencer por 25 a 21 nos últimos segundos. Com isso, o placar terminou em 89 a 82 para os cearenses.