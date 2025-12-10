Famílias denunciam atraso na entrega de condomínio da MRV em Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES São 204 unidades afetadas pelo atraso do empreendimento da MRV que está pronto desde desde outubro de 2024

A promessa era receber as chaves em dezembro de 2024. Quase um ano depois, 204 famílias seguem esperando pela entrega do condomínio — já finalizado — pela construtora MRV, enquanto acumulam gastos com seguro-obra que, segundo relatos, chegam a ultrapassar o valor da própria parcela do financiamento.

Os moradores afirmam que a MRV atrasa pedidos à Enel Distribuição Ceará, empurra responsabilidades, e só resolve pendências “como mágica” dias antes do limite contratual, para escapar de multas.

O atraso na entrega das unidades se arrasta desde outubro de 2023, quando o empreendimento já estava, segundo moradores, praticamente concluído.

As vistorias começaram em dezembro do mesmo ano e seguiram até março. Desde então, a justificativa central da MRV seria a pendência nas ligações elétricas realizadas pela Enel.

Lêne Oliveira, que aguarda a entrega do seu primeiro imóvel, afirma que o problema nunca se resolvia.

“Atualmente estou morando em uma casa cedida por uma irmã até receber o imóvel, pois estou fora do mercado de trabalho sem renda fixa”, a moradora também relata que essa é a atual situação de outras pessoas à espera do imóvel.

“Sempre faltava uma coisinha simples e eles sempre responsabilizando a Enel pela demora” explica.

A crise aumentou quando os moradores descobriram que não existia nenhum pedido da MRV para a Enel referente ao empreendimento. “Só depois de muita cobrança é que fizeram o pedido”, diz Lêna.

“A Enel diz que foi lá duas vezes e não tinha ninguém para atender. E eu acredito, porque se eu for lá agora, o portão está aberto, sem cadeado. Não tem segurança nenhuma”, relata.

A Enel, de acordo com moradores, estabeleceu prazo de 90 dias para o serviço — que venceu em 30 de setembro sem conclusão.

A empresa MRV, em nota, afirma que o empreendimento está passando pelas etapas finais necessárias para a conclusão do processo de entrega.

Também esclarece que a Enel iniciou a instalação dos quadros medidores individuais e que, de acordo com a concessionária, a previsão é de que este serviço seja finalizado ao longo da próxima semana.

“Assim que as etapas fundamentais para o funcionamento do condomínio forem concluídas poderemos iniciar a entrega das chaves”, diz a construtora.

A MRV ainda reforça que continuam no prazo contratual estabelecido para a entrega das unidades.

Já a Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica no Estado, informa que a obra de infraestrutura elétrica do empreendimento foi concluída.

“A empresa reforça que já iniciou a ligação da rede elétrica e que está trabalhando na instalação dos medidores para concluir o serviço ainda nesta semana”, comenta em nota.

Atraso e altos valores a serem pagos

Enquanto as pendências não se resolvem, as famílias continuam pagando seguro-obra — que alguns dizem ter ultrapassado o valor das parcelas do próprio apartamento.

“A parcela do meu apartamento é R$ 1.000. O seguro já passou disso. Tem gente pagando R$ 1.500 porque o andar é mais alto”, Lêne afirma já ter pago cerca de R$ 20 mil apenas em seguro-obra.



“É um dinheiro que não volta. E a maioria das pessoas está morando de favor na casa de parentes. Eu sou uma”, compartilha.

Para os moradores, há um padrão repetido pela MRV. “Nos empreendimentos da Maraponga foi assim. Faltando três dias para o vencimento máximo, tudo se resolveu como mágica. A gente teme que aconteça igual”.

Os prazos contratuais atuais são: 30 de novembro para alguns clientes e 30 de dezembro para a maioria.

“Se a gente não cobrar, não recebe. Eles vão entregar na data limite só para não pagar multa”, relata Lêne.

Os moradores se reuniram no último sábado, 29, em frente à MRV do Shopping Via Sul para cobrar respostas. Segundo relatos, Marcelo Carneiro e Arnaud Abreu, gerente comercial e gestor de obra da empresa, informaram haver dado à Enel um prazo para concluir o serviço até o dia 5 de dezembro.

Ainda no sábado, a concessionária esteve no condomínio e instalou 123 medidores.

“Quando chega nesse ponto, eles acabam dando um jeito — de uma forma ou de outra, encontram uma forma de fazer as coisas acontecerem. Mas, até agora, a gente ainda continua sem o imóvel”, finaliza Lêna.



Nota completa da construtora MRV:

“A empresa afirma que o empreendimento Torre Solare está passando pelas etapas finais necessárias para a conclusão do processo de entrega. A ENEL, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica no estado, iniciou a instalação dos quadros medidores individuais, etapa indispensável para o acionamento da energia definitiva no condomínio. De acordo com a concessionária, a previsão é de que este serviço seja finalizado ao longo da próxima semana.

Assim que as etapas fundamentais para o funcionamento do condomínio forem concluídas poderemos iniciar a entrega das chaves.

A construtora reafirma seu compromisso com a qualidade e a regularidade de todos os procedimentos necessários para garantir que os clientes recebam seus apartamentos nos padrões exigidos e com plena operacionalidade dos serviços essenciais. Reforçamos ainda que estamos dentro do prazo contratual estabelecido para a entrega das unidades”.



Nota completa da Enel Distribuição Ceará:

“A Enel Distribuição Ceará informa que a obra de infraestrutura elétrica do empreendimento foi concluída. A empresa reforça que já iniciou a ligação da rede elétrica e que está trabalhando na instalação dos medidores para concluir o serviço ainda nesta semana”.

