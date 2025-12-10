Produção industrial do Ceará fica entre as quedas mais intensas do País em outubro

Foto: FERNANDA BARROS Os dados são da série com ajuste sazonal da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) Regional

O setor industrial do Ceará registrou queda de 0,3% na passagem de setembro para outubro de 2025, conforme a Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física Regional (PIM-PF/RG), divulgada nesta terça-feira, 9 de dezembro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O desempenho negativo coloca o Estado entre os sete locais que recuaram no mês, em contraste com a leve alta nacional de 0,1%.

Em relação a outubro de 2024, houve variação positiva de 0,4%. Ainda assim, o acumulado de 2025 permanece no campo negativo (-0,4%), assim como a taxa dos últimos 12 meses (-0,5%).

No recorte nacional, seis dos 18 locais pesquisados apresentaram queda, com destaque para Rio Grande do Sul (-5,7%), Espírito Santo (-1,7%) e Pará (-1,4%).

O Ceará aparece em seguida, acompanhado de São Paulo (-1,2%), Pernambuco (-0,6%) e da Região Nordeste (-0,1%).

A média móvel trimestral da indústria brasileira avançou 0,1% em outubro, mantendo trajetória positiva iniciada em agosto, após dois meses de queda.

O movimento de recuperação também aparece nas comparações interanuais de longo prazo: no Ceará, a taxa passou de -0,6% no segundo quadrimestre, para 2,5% no período setembro-outubro de 2025, indicando ganho de fôlego no curto prazo — ainda que insuficiente para reverter o tombo do décimo mês do ano.

Alimentos e metalurgia têm maior contribuição no Ceará

Na composição da taxa de crescimento da indústria cearense, os alimentos foram o setor com maior contribuição positiva no mês, avançando 2,26 pontos percentuais, seguidos pela metalurgia, com +2,05 p.p.

Ao todo, a cobertura da pesquisa no Estado abrange cerca de 100 produtos, representando 73% da indústria local.



