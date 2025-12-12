Assembleia Legislativa do Ceará anuncia programa de estágio com 500 vagas

Foto: FERNANDA BARROS/O POVO Anúncio foi feito por Romeu Aldigueri (PSB), presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece)

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PSB), anunciou para janeiro de 2026, o lançamento do que seria o maior programa de estágio da Casa, com previsão de 500 vagas.

O anúncio foi feito durante a 3ª Feira Cearense de Aprendizagem Profissional, um evento promovido pelo programa Alcance, destinado a jovens que queiram ingressar no mercado de trabalho ou se qualificar para ele.

Conforme Aldigueri, o edital trará a previsão de 250 vagas destinadas a estudantes de nível médio e 250 vagas destinadas a estudantes de nível superior.

“São estágios de 20 horas, que atualmente esta Casa paga o valor de quase R$ 1.900”, detalhou o presidente da Alece.

“É importante que possamos dar essa oportunidade, essa primeira chance e oxigenar a Casa, experienciando, ensinando e aprendendo com o vigor da juventude”, destacou o presidente, que acrescentou ter o atual programa efetivado vários jovens aprendizes aos quadros da Alece. Ele disse ainda que a iniciativa é uma contrapartida de responsabilidade social da Casa.

“A Alece é muito mais do que uma casa de leis e de fiscalização. É também uma Casa que tem responsabilidade social, que faz programas voltados para quem mais precisa. Essa feira é justamente isso: oportunizar a primeira chance, a primeira oportunidade, o primeiro passo de um jovem”, acrescentou Aldigueri ao comentar o evento realizado.

Na oportunidade, o presidente da Assembleia lembrou que, no próximo ano, a Alece também realizará concurso público, disponibilizando 200 vagas.



