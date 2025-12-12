Dupla é presa por suspeita de incendiar empresa de internet em Graça

Foto: Reprodução/ SSPDS Imagem de apoio ilustrativo. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) prenderam em flagrante dois suspeitos de um incêndio no município de Graça

Dois homens, de 36 e 19 anos, foram presos na tarde dessa quarta-feira, 10, suspeitos de incendiar um estabelecimento provedor de internet no município de Graça, no Interior do Ceará. As capturas ocorreram na mesma cidade onde o crime aconteceu.

O proprietário da empresa de internet já havia sido ameaçado, antes do local ser incendiado pela dupla, conforme as informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS-CE).

Esses ataques contra as provedoras de internet podem estar relacionados à cobrança de 'taxas' pelas facções criminosas, que exigem pagamento das empresas para permitir a prestação de serviços em áreas sob seus domínios.



A SSPDS não informa a nomenclatura da organização criminosa, mas entre os grupos que realizam esse tipo de crime está, principalmente, o Comando Vermelho (CV).



Os suspeitos foram autuados em flagrante por integrar facção criminosa, incêndio e atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública.

Eles foram encontrados na localidade de Lapa e conduzidos para a unidade policial pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE). Agora, ambos estão à disposição da Justiça.



As prisões também contaram com o apoio do Núcleo de Inteligência (Nuint) do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), da Delegacia de Pacujá e do Núcleo Operacional da Delegacia Seccional de Sobral.

