Incêndios em lojas históricas marcam natal em Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA Imagens da sucata Chico Alves, no bairro Jacarecanga, na manhã seguinte a um incêndio de grandes proporções no estabelecimento

O incêndio na sucata Chico Alves, iniciado na quarta-feira passada, 24, entrou no seu terceiro dia de combate às chamas. Junto com os materiais ali acumulados, o fogo levou um dos mais tradicionais comércios de Fortaleza e prejudicou famílias no entorno.

Oito casas e um bloco de apartamentos foram interditados pela Defesa Civil de Fortaleza (DCFor) para avaliação estrutural, deixando famílias sem lar em plena véspera de natal. O trabalho dos bombeiros vem sendo acompanhado pelos moradores da região, que assistem aflitos ao combate as chamas, por medo de elas se alastrarem para as casas vizinhas.

Chico Alves, proprietário do imóvel, viu do outro lado da calçada as o fogo consumir 55 anos de trabalho, na sucata que ele mesmo chama de "a maior do mundo". Ao lado dele estavam famílias que perderam móveis, eletrodomésticos e estão sem energia após o incêndio.

Na manhã seguinte, enquanto a cidade assimilava a tragédia no Jacarecanga, um outro incêndio atingiu a centenária papelaria A Libaneza, no Centro. O fogo foi debelado ainda no dia 25, sem deixar feridos, entretanto, causou destruição total da loja.

As causas de ambos os incêndios ainda são investigadas. Até que se saiba o que causou os incidentes, resta o alerta para a preservação de empreendimentos históricos e importantes para a cidade, junto à sensação de que as noites deste Natal poderiam ter sido mais felizes na Capital.