Mais de 280 ampolas de Mounjaro são apreendidas em transportadora de Fortaleza
Mais de 280 ampolas de Monjauro são apreendidas em transportadora

A Receita Federal apreendeu 288 ampolas de tirzepatida (Monjauro) em uma transportadora de Fortaleza na tarde dessa terça-feira, 20. 

O produto, de acordo com a Receita, vale cerca de R$ 252 mil, com cada ampola custando aproximadamente R$ 870. 

Apreensão foi realizada Divisão de Vigilância e Repressão da 3ª Região Fiscal (Direp03) e o material deverá ser descartado. 

As ampolas estavam em caixas de papelão, embaladas em saco plástico.

O medicamento, utilizado para diabetes tipo 2, tem sido buscado para contorle de peso. Em abril de 2025, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) passou a exigir receita controlada para venda do Monjauro. 


