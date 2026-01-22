Mais de 280 ampolas de Mounjaro são apreendidas em transportadora de Fortaleza

Foto: Divulgação Receita Federal Mais de 280 ampolas de Monjauro são apreendidas em transportadora

A Receita Federal apreendeu 288 ampolas de tirzepatida (Monjauro) em uma transportadora de Fortaleza na tarde dessa terça-feira, 20.

O produto, de acordo com a Receita, vale cerca de R$ 252 mil, com cada ampola custando aproximadamente R$ 870.

Apreensão foi realizada Divisão de Vigilância e Repressão da 3ª Região Fiscal (Direp03) e o material deverá ser descartado.

As ampolas estavam em caixas de papelão, embaladas em saco plástico.

O medicamento, utilizado para diabetes tipo 2, tem sido buscado para contorle de peso. Em abril de 2025, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) passou a exigir receita controlada para venda do Monjauro.





