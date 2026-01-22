Suspensão de visto para imigrantes pelos EUA começa para Brasil e 74 países

Foto: MANDEL NGAN / AFP A medida faz parte de uma revisão ampla das políticas migratórias do País

A emissão de vistos de imigrante para cidadãos do Brasil e de outros 74 países será suspensa pelos Estados Unidos a partir desta quarta-feira, 21 de janeiro.

A medida foi anunciada pelo Departamento de Estado norte-americano e faz parte de uma revisão ampla das políticas migratórias do País.

Segundo o órgão, a suspensão tem como objetivo reforçar critérios de segurança e garantir que imigrantes oriundos de países considerados de "alto risco" não utilizem benefícios de programas de assistência social ou se tornem um encargo financeiro.

A decisão está alinhada ao discurso do presidente Donald Trump, que tem reiterado a defesa de que imigrantes sejam financeiramente autossuficientes.

Apesar da suspensão, o Departamento de Estado informou que os solicitantes de visto de imigrante dos países afetados podem continuar enviando seus pedidos e comparecendo às entrevistas normalmente.

As entrevistas seguirão sendo agendadas, mas nenhum visto de imigrante será emitido durante o período de vigência da medida.

Saiba da situação de visto para quem já o possui

A suspensão não revoga vistos de imigrante já concedidos. Para questões relacionadas à entrada nos Estados Unidos, a orientação é que os viajantes consultem o Departamento de Segurança Interna (DHS).

A medida também não afeta vistos de turismo ou outros vistos de não imigrante, sendo aplicada exclusivamente aos processos de imigração permanente.

Há exceções?

Sim. Cidadãos com dupla nacionalidade que solicitarem o visto utilizando um passaporte válido de um país que não esteja na lista de suspensão estão isentos da restrição.

Países afetados

Além do Brasil, segue em ordem alfabética os demais 74 países afetados pela suspensão:

Afeganistão



Albânia



Argélia



Antígua e Barbuda



Armênia



Azerbaijão



Bahamas



Bangladesh



Barbados



Belarus



Belize



Bósnia



Brasil



Butão



Cabo Verde



Camarões



Camboja



Cazaquistão



Colômbia



Costa do Marfim



Cuba



Dominica



Egito



Eritreia



Etiópia



Fiji



Gâmbia



Gana



Geórgia



Granada



Guatemala



Guiné



Haiti



Iêmen



Irã



Iraque



Jamaica



Jordânia



Kosovo



Kuwait



Laos



Líbano



Libéria



Líbia



Macedônia do Norte



Marrocos



Mianmar



Moldávia



Mongólia



Montenegro



Nepal



Nicarágua



Nigéria



Paquistão



Quirguistão



República Democrática do Congo



República do Congo



Ruanda



Rússia



Santa Lúcia



São Cristóvão e Névis



São Vicente e Granadinas



Senegal



Serra Leoa



Síria



Somália



Sudão do Sul



Sudão



Tailândia



Tanzânia



Togo



Tunísia



Uganda



Uruguai



Uzbequistão



Parlamentares da UE pedem fim de acordo com EUA após ameaça à Groenlândia l O POVO NEWS

