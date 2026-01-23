Caucaia inicia inserção de Implanon na rede municipal de saúde

Foto: Reprodução/ Ministério da Saúde Caucaia inicou inserção de implanon na rede muncipal de saúde

A rede municipal de saúde de Caucaia iniciou o procedimento de aplicação do implante subdérmico etonogestrel (Implanon) em unidades de saúde do Município. Para acessar o serviço, mulheres entre 14 e 49 anos devem realizar o pedido em qualquer unidade de saúde para avaliação da equipe médica.

O método contraceptivo de longa duração (LARC) começou a ser aplicado em dezembro de 2025 na unidade modelo Antônio Jander Pereira Machado, no Araturi, após capacitação de médicos residentes e médicos preceptores.

Cerca de 1.275 implantes de Implanon foram recebidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Caucaia, com atendimento prioritário para adolescentes e mulheres em situação de maior vulnerabilidade.

O procedimento será oferecido de acordo com cronograma definido pela Assessoria Técnica das Linhas de Cuidado Materno Infantil para organizar a expansão gradual de aplicações e garantir a efetividade na aplicação do método.

Confira a lista de Unidades Básicas de Saúde (UBS/Postos de Saúde) no município de Caucaia:

UBS LUIZ COSTA OLIVEIRA - RUA CHAGAS MIGUEL - CAPUAN (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)

UBS MANUEL GOMES DA SILVA - RUA ALAIDE MATEUS - TÔCO (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)

UBS MARIA DE JESUS FERREIRA - RUA MARCOS COUTO BEZERRA - PICUÍ (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)

UBS MARIA DE LOURDES GOMES DANTAS - RUA DOS CÓRREGOS - PARQUE ALBANO (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)

UBS MARIA DOS PASSOS MATIAS GOMES - RUA DA CONSOLAÇÃO, S/Nº - NOVO PABUSSÚ (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)

UBS MARIA DOS SANTOS MENEZES - RUA H - ICARAÍ/BARRA NOVA (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)

UBS MARIA F. DO NASCIMENTO - RUA CENTRAL - MATÕES (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)

UBS MARIA FIRMINO MENDES - RUA PEDRO GOMES DA ROCHA - CENTRO (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)

UBS MARIA HELENA AGUIAR - RUA PRINCIPAL - CUMBUCO (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)

UBS MARIA JÚLIA FERREIRA DA SILVA - RUA SÃO PEDRO - VELHO SÃO MIGUEL (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)

UBS NILDA MATOS BRITO DE MIRANDA - BR O2O, KM 28 - TUCUNDUBA (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)

UBS NOVO SÃO MIGUEL - RUA 17 - NOVO SÃO MIGUEL (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)

UBS PEDRO GABRIEL DE OLIVEIRA - RUA A - PARQUE LEBLON (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)

UBS PLANALTO CAUÍPE - RUA JERUSALÉM - PLANALTO CAUÍPE (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)

UBS POLO BASE DO TRILHO CAUCAIA - BR 222 - JANDAIGUABA (08:00 ÀS 17:00 - SEG A SEX)



UBS RESERVA TABA ANACE UBSI CAUCAIA - CE 085 KM 13 - ALTO DO GARROTE (08:00 ÀS 17:00 - SEG A SEX)



UBS RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA EUGÊNIA - RUA 15 - MESTRE ANTÔNIO (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)

UBS ROCILDA OLIVEIRA PONTES - RUA 252 - BAIRRO METRÓPOLE (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)

UBS SÉRGIO RODRIGUES TEIXEIRA - AVENIDA D - NOVA METRÓPOLE (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)

UBS TECLA GONZAGA SALES - ESTRADA DO GARROTE - TABULEIRO GRANDE (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)

UBS TEREZINHA LIMA MOREIRA - RUA PAULO GOMES SILVA - PARQUE SOLEDADE I (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)

UBS VALDENÚZIA MOREIRA BASTOS - RUA ADRIANO MARTINS - PACHECO (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)

UBS VICTOR TAPEBA UBSI CAUCAIA - BR 222 - CAPUAN (08:00 ÀS 17:00 - SEG A SEX)

* informações do site da Prefeitura Municipal de Caucaia

Como funciona o Implanon?

O implante contraceptivo Implanon tem alta eficácia e duração de até três anos e já é distribuído pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Após a inserção sob a pele, o implante contraceptivo libera continuamente o hormônio etonogestrel.

Esse hormônio age de duas formas principais: bloqueia a ovulação, impedindo a liberação dos óvulos pelos ovários, e engrossa o muco do colo do útero, dificultando a passagem dos espermatozoides. Com esses dois mecanismos, o implante evita a fecundação e, consequentemente, a gravidez.

A medida busca reduzir gestações não planejadas e contribuir para a diminuição da mortalidade materna.

Segundo o Ministério da Saúde, até 2026, estão previstos 1,8 milhão de implantes, sendo 500 mil ainda este ano, com investimento estimado em R$ 245 milhões. Atualmente, o método custa entre R$ 2 mil e R$ 4 mil.

A decisão foi aprovada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) e também está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, com a meta de reduzir a mortalidade materna em 25% e, entre mulheres negras, em 50% até 2027.