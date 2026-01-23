Nubank supera Bradesco e se torna 2ª maior instituição financeira do Brasil em clientes

Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil Banco Central divulgou a lista de clientes dos bancos

O Nubank ultrapassou o Bradesco e se tornou a segunda maior instituição financeira do Brasil em número de clientes. A informação aparece na edição do quarto trimestre do ranking de reclamações do Banco Central, que também compila a quantidade de usuários de cada banco e fintech da lista.

Pelo levantamento, o Nubank chegou a 112 milhões de clientes, atrás apenas da Caixa Econômica Federal, com 158 milhões.

Na sequência, Bradesco (110,5 milhões), Itaú Unibanco (100,3 milhões), Banco do Brasil (81,9 milhões) completam o top 5.

"Nossa base de mais de 112 milhões de clientes é fruto de um trabalho contínuo para oferecer produtos que façam sentido no cotidiano, com um atendimento humano e tecnologia que remove a complexidade do dia a dia", afirmou a CEO do Nubank no Brasil, Livia Chanes.

Em nota, a fintech afirma ter sido a instituição que mais cresceu proporcionalmente desde que ingressou no grupo das cinco maiores, em 2022.