Homem é baleado e preso após ataque a ônibus de torcedores do Fortaleza

Foto: reprodução/vídeo Ônibus é escoltado pela Polícia após jogo

Um homem de 28 anos foi baleado e preso em flagrante após o ataque a um ônibus que transportava torcedores do Fortaleza Esporte Clube, na noite desta quinta-feira, 22. O episódio de violência ocorreu após a partida entre Fortaleza e Horizonte, válida pela 5ª rodada do Campeonato Cearense, realizada no Estádio Domingão, em Horizonte.

De acordo com informações da Polícia Militar, o tumulto iniciou-se quando um grupo começou a arremessar pedras e objetos contra o coletivo que trazia a torcida tricolor de volta à capital. Equipes da PM escoltavam o veículo e agiram de imediato para dispersar a multidão.

No entanto, a situação se agravou momentos depois, quando ocupantes de um carro desembarcaram mais à frente e efetuaram disparos de arma de fogo em direção ao ônibus. Diante da injusta agressão, os policiais militares reagiram. Durante a ação, um dos suspeitos foi atingido.

O homem ferido foi socorrido para uma unidade hospitalar, onde permanece internado sob escolta policial. A Polícia apreendeu um revólver calibre .38 com cinco munições, sendo três deflagradas. O caso foi apresentado no 13º Distrito Policial, na Cidade dos Funcionários, onde o suspeito foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e permanece à disposição da Justiça.

Reforço na segurança durante partida

O ataque ocorre em um momento de atenção redobrada das autoridades de segurança pública em relação às organizadas do Fortaleza.

Para o jogo desta quinta-feira, a Polícia Militar já havia montado um esquema especial no Estádio Domingão, dividindo as arquibancadas em quatro setores distintos para separar grupos de torcidas organizadas devido ao histórico recente de confrontos internos.

A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar outros envolvidos no ataque ao ônibus.