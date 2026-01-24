Receita apreende 700 ampolas de medicamentos ilegais para emagrecimento, em Fortaleza

Foto: Sand Huffaker / Getting Images Imagem de apoio ilustrativo. Caneta emagrecedora

A Receita Federal apreendeu, na manhã desta sexta-feira, 23, uma carga com cerca de 700 ampolas ilegais de tirzepatida e retatrutida em uma transportadora localizada em Fortaleza. Os medicamentos são utilizados no tratamento do diabetes tipo 2 e, mais recentemente, também têm sido procurados para controle de peso.

LEIA TAMBÉM | MPCE notifica Hospital Luís França para explicar irregularidades em atendimento pediátrico



O material apreendido está avaliado em mais de R$ 600 mil, considerando que cada ampola custa, em média, R$ 875 no mercado ilegal.

A comercialização desses medicamentos no Brasil é proibida pelas Resoluções nº 4.641/2025 e nº 214/2026 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Conhecidos popularmente como “canetas do Paraguai”, os produtos são fabricados por empresas desconhecidas e não possuem registro, notificação ou cadastro junto à Anvisa.

Segundo a Receita Federal, todo o material apreendido será destruído, e os responsáveis poderão responder civil, penal e tributariamente pelos crimes identificados.