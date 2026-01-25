Dois terços da Cidade acima dos 40°C

Foto: o povo Capa

Temperatura de superfície é o valor em graus celsius de materiais como asfalto, paredes e outras superfícies que refletem os raios solares. E foi essa temperatura o alvo do estudo do Laboratório de Climatologia e Estudos Ambientais (Climas) do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará (UFC) que identificou que 66,9% dos bairros da Fortaleza possuem temperaturas de superfície acima de 40°C. Periferias e áreas com menos árvores são as mais afetadas. Os detalhes do estudo figuram na reportagem e na manchete da edição de terça-feira, 20, do O POVO.