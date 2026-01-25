Formação de médicos no Brasil em xeque

No cotidiano, é incomum parar para pensar na qualidade da formação dos profissionais com os quais lidamos. Com a divulgação dos resultados do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) 2025 na última segunda-feira, 19, contudo, a qualidade dos cursos de Medicina no Brasil virou preocupação de muitos.

Cerca de 30% das 351 instituições que participaram obtiveram conceitos 1 e 2, considerados insatisfatórios. Escolas de Medicina com notas mais baixas passarão por processo de supervisão com medidas cautelares, de forma escalonada, conforme o percentual de concluintes com desempenho considerado inadequado.

Entidades da categoria alertam sobre a abertura expressiva de cursos nos últimos anos, sobretudo em instituições privadas e municipais, que lideram desempenho insatisfatório. Instituições que representam o ensino superior privado, por outro lado, questionam pontos da aplicação do exame. Ambos os "lados" concordam que o Enamed tem pontos a melhorar, como deixar de ser apenas teórico.

A avaliação da proficiência de um médico é complexa, mas o resultado preocupa. A atuação de médicos sem a devida formação não pode ser uma opção. Cursos precisam mostrar qualidade e comprometimento com uma formação séria para estudantes que posteriormente vão cuidar da saúde da população.



