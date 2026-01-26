Apagões, voos cancelados, supermercados vazios: tempestade causa estragos nos EUA

Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP Uma máquina de remoção de neve é ​​vista trabalhando na pista do aeroporto LaGuardia em Nova York em 25 de janeiro de 2026. Uma enorme tempestade de inverno em 24 de janeiro de 2026 despejou neve e chuva congelante no Novo México e no Texas enquanto varria os Estados Unidos em direção ao nordeste, ameaçando dezenas de milhões de americanos com apagões, caos no transporte e frio congelante. Os consumidores esvaziaram as prateleiras dos supermercados, já que o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) previa grandes nevascas em algumas áreas e possíveis acúmulos de gelo "catastróficos".

Uma grande tempestade de inverno se deslocou do sul e do centro-oeste em direção ao nordeste dos Estados Unidos neste domingo (25), depois de atingir vários estados com temperaturas congelantes que paralisaram o transporte e esvaziaram as prateleiras dos mercados.

Considerada pelos meteorologistas como um dos piores episódios de inverno das últimas décadas nos Estados Unidos, a tempestade causou intensa queda de neve e acúmulo de gelo com consequências potencialmente "catastróficas", de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês).

Um total de 20 estados, além da capital dos EUA, Washington, declararam estado de emergência.

"Os impactos da neve/granizo persistirão até a próxima semana, com períodos de congelamento que manterão as superfícies geladas e perigosas para dirigir e caminhar", informou o NWS.

O site de monitoramento PowerOutage.us mostrava mais de 900 mil clientes sem energia elétrica na manhã deste domingo, principalmente no sul, onde a tempestade começou no sábado.

Outros 250 mil clientes residenciais e comerciais ficaram sem energia no Tennessee, enquanto Texas, Mississippi e Louisiana, onde esse tipo de tempestade é raro, registraram cerca de 100 mil cortes de energia cada.

Dezenas de milhares de casas também foram afetadas no Kentucky (centro-leste) e na Geórgia (sudeste).

Autoridades do Texas à Carolina do Norte e Nova York pediram aos moradores que permanecessem em casa devido às condições perigosas.

"Evitem as estradas, a menos que seja absolutamente necessário", publicou a Divisão de Gerenciamento de Emergências do Texas na rede X.

Nevou em toda a região central dos Estados Unidos, incluindo Kansas, Oklahoma e Missouri, onde algumas áreas já registravam 20 centímetros de neve acumulada na noite de sábado, segundo o NWS.



- Voos cancelados e supermercados vazios -

Os moradores de Washington acordaram com uma camada de vários centímetros de neve nas calçadas e ruas, com previsão de granizo durante o dia.

O presidente Donald Trump disse no sábado em sua plataforma Truth Social: "Continuaremos monitorando e em contato com todos os estados na trajetória desta tempestade. Mantenham-se seguros e abrigados!".

Os escritórios federais permanecerão fechados por precaução na segunda-feira.

Os aeroportos em Washington, Filadélfia e Nova York tiveram quase todos os seus voos cancelados para o dia. Mais de 15.000 voos de e para os Estados Unidos foram cancelados durante o fim de semana, e milhares de outros sofreram atrasos, de acordo com o site FlightAware.

O NWS alertou que o gelo poderia causar "quedas de energia prolongadas, danos a árvores e condições de viagem extremamente perigosas ou intransitáveis".

Muitos supermercados estavam com as prateleiras vazias em antecipação à previsão do tempo.

A tempestade, descrita como "excepcionalmente grande e duradoura" pelo NWS, é causada pela chegada de uma massa de ar ártico vinda do Canadá.

Trump, um cético em relação às mudanças climáticas, aproveitou a tempestade para comentar o assunto: "Por favor: O QUE ACONTECEU COM O AQUECIMENTO GLOBAL?", escreveu em sua rede social Truth Social.

Cientistas observam que as perturbações no vórtice polar, que enviam essas massas de ar ártico em direção ao resto da América do Norte, tornaram-se mais frequentes nos últimos 20 anos.

Isso pode ser devido ao aquecimento relativamente rápido do Ártico, que enfraquece a faixa de ventos que normalmente isola a atmosfera sobre essa zona polar.

As temperaturas congelantes esperadas após a tempestade podem durar até uma semana, com sensação térmica prevista para cair abaixo de -45°C em algumas áreas.