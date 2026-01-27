Logo O POVO+
Ceará registrou mais de 160 mil raios ao longo de 2025, informa Enel
Ceará registrou mais de 160 mil raios ao longo de 2025, informa Enel

Os dados levantados sobre descargas atmosféricas foram indicados pelo Sistema de Monitoramento e Alerta da companhia
Foto: Michał Mancewicz/Unsplash Ceará registrou 167.840 descargas atmosféricas (raios) durante 2025

Um levantamento da Enel Distribuição Ceará, por meio do Sistema de Monitoramento e Alerta da companhia, registrou 167.840 descargas atmosféricas (raios) no Estado durante 2025. A maior incidência foi indicada no município de Santa Quitéria, a 200,19 km de Fortaleza, com 7.543 registros.

Até maio de 2025, a empresa já havia compartilhado a presença de mais de 162 mil descargas atmosféricas no território cearense. Na ocasião, o mês de março obteve o maior número em todo o Ceará: 53.094 raios entre os dias 1º e 31, seguido por janeiro (46.182 descargas) e abril (32.914).

Além de Santa Quitéria, outros municípios atingidos ao longo do ano passado receberam destaque, como Granja (7.410) e Morada Nova (4.020).

Como se proteger de raios durante o período chuvoso no Ceará | SAIBA MAIS

CE atingido por mais de 160 mil raios no ano passado: veja número referente a janeiro de 2026

A Enel informou ainda que, de forma preliminar, o mês de janeiro de 2026 contabilizou 3.685 descargas atmosféricas. A quantidade permanece em atualização e pode ser alterada.

O Sistema de Monitoramento e Alerta da empresa opera 24 horas por dia, a partir do Centro de Controle do Sistema (CCS). A iniciativa permite “o acompanhamento em tempo real das condições meteorológicas”, de acordo com o informe.

