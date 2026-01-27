Fortaleza é a 1° cidade do NE a aderir programa de painéis de segurança em pontos de ônibus

Foto: FERNANDA BARROS ￼PAINEL aciona videochamada com atendente

A Prefeitura de Fortaleza instalou painéis interativos, conectados às forças de segurança, em 20 paradas de ônibus da Capital. Iniciativa faz parte do "Projeto Abrigo Amigo", lançado nesta segunda-feira, 26. Cidade é a primeira do Nordeste a aderir ação, que visa tornar pontos mais seguros, principalmente, para mulheres.

Leia também | Concursos no Ceará: 17 editais e salários de até R$ 30,8 mil

Medida é realizada em parceria com o Governo do Ceará e as empresas Eletromidia e Claro. Equipamentos passaram a funcionar hoje em pontos de grande movimento, como as avenidas Whashigton Soares e Francisco Sá, e até o fim de fevereiro próximo mais 30 paradas do tipo serão contempladas.

Painel tem acesso à leitura em braille e um botão acessível. Basta apertar ele para fazer uma video-chamada com a central de atendimento, composta só por mulheres. Na tela, uma atendente aparece e pergunta como pode ajudar, acolhendo, dando informações ou até mesmo só fazendo companhia.

Esse canal é conectado com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e com a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã (Sesec), permitindo auxílio das forças de segurança.

Ideia é que esse dispositivo funcione no período das 20 horas até às 5h. De acordo com o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), painéis devem atender e aumentar a segurança de todos os usuários, mas principalmente das mulheres que se sentirem inseguras ou assediadas.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 26-01-2026: Inauguração do Abrigo Amigo, pela Prefeitura de Fortaleza, em conjunto com Claro, Eletromídia, Etufor e UrbNews. A parada de ônibus conta com monitoramento e painel de led com acesso à central de apoio, com chamada de vídeo ao vivo. A solenidade ocorreu na Av. Humberto Monte, na parada próxima à UFC Campus do Pici. Na foto, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, o representante da Claro Ceará, André Peixoto, presidente da Etufor, George Dantas, a representante da secretaria municipal da mulher de Fortaleza, Fátima Bandeira .(Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

"É uma forma de estar protegendo e encaminhando [a situação], se for o caso, para autoridades policiais (...) [Proteger] em especial as mulheres que temos na nossa Cidade, evitando muitas vezes um problema maior, evitando essas mulheres de estarem sendo agredidas ou algo parecido", disse durante lançamento.

Fátima Bandeira, Secretária Municipal da Mulher de Fortaleza, também esteve no local e pontuou a importância de instalar um programa do tipo, para dar mais segurança ao público feminino.

"É importante que isso esteja acontecendo, principalmente no horário noturno, você tem um acesso imediato, direto, online, nessa emergência", diz.

Usuários comentam medida

Lançamento aconteceu em uma parada de ônibus da av. Humberto Monte. Enquanto evento era realizado, usuários olhavam curiosos para a movimentação, esperando o ônibus em um local mais afastado da parada, na lateral dela, e correndo ainda mais quando o coletivo chegava.

Ponto não contava com informações sobre o que era a ação, mas na tela do painel passavam frases como: "Que tal fazer uma video-chamada para ter companhia até o ônibus chegar? Aperte o botão".

Apesar de não entender bem a medida, Vitória Maria, 19, aprovou ela. "Me sinto mais segura. Quando tem movimento [a via] não é estranha, mas quando não tem fluxo é meio esquisita", diz a estudante.

Já Raquel Alencar, 18, diz que ação é positiva, mas mostra desconfiança. "[Medida] Não é suficiente, mesmo que tenha alguma coisa que possa impedir [violência], demora pra chegar [ajuda], sempre acontece", diz a jovem, que estuda próximo dali.

George Dantas, presidente da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), explica que os usuários serão orientados a utilizar painel por meio de publicações realizadas na redes sociais da instituição e da própria Prefeitura.

"Mas ele [painel] é muito auto intuitivo, ele inclusive tem leitura em braille para os deficientes visuais. A chamada é muito simples, é um acionamento de um botão que tem ao lado da tela e com poucos segundos inicia a video-chamada", diz.