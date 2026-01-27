MEC lança edital para auxiliar cursinhos populares com 130 novas vagas

Logo O POVO+
Ao todo, 514 cursinhos populares serão contemplados com o investimento de R$ 108 milhões. Cada iniciativa pode receber até R$ 208 mil
Imagem de apoio ilustrativo. Cursinhos populares podem receber auxílio financeiro para professores e estudantes por meio do edital (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)
O Ministério da Educação (MEC) lançou um novo edital da Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP) nesta segunda-feira, 26. O certame garante apoio técnico e financeiro para os 384 cursinhos já escolhidos e amplia as vagas para selecionar mais 130 iniciativas.

Ao todo, 514 cursinhos populares serão contemplados com o investimento de R$ 108 milhões. Podem participar do edital tanto cursinhos legalmente instituídos quanto cursinhos informais (por intermédio de instituição operadora), além de iniciativas vinculadas a projetos ou programas de extensão e redes de cursinhos populares.

As inscrições estarão abertas entre os dias 28 de janeiro e 27 de fevereiro e deverão ser realizadas por meio da plataforma Gov.br, sendo necessária a apresentação de toda a documentação exigida em edital.

Os cursinhos que já integram a CPOP poderão solicitar a prorrogação do apoio, desde que apresentem relatório final de atividades e tenham a prestação de contas aprovada.

Por meio do edital, cada cursinho pode receber até R$ 208 mil. O valor inclui o auxílio permanência de R$ 200 mensais para estudantes; apoio financeiro para educadores, coordenadores e profissionais de apoio técnico-pedagógico e psicossocial; além da aquisição de recursos materiais para atividades administrativas.

O auxílio permanência será pago por até oito meses e poderá atender de 20 a 40 estudantes por cursinho contemplado.

Camilo Santana, ministro da Educação, reforçou que o MEC deve consolidar a iniciativa da rede de cursinhos populares nos próximos ciclos.

“Essa rede de cursinhos populares já existia, mas não tinha esse apoio do poder público. Nós precisamos fortalecê-la e transformá-la em uma política de Estado”, disse durante o anúncio do fortalecimento da CPOP, em 18 de outubro de 2025.

