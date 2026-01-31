O POVO é finalista do VIII Prêmio de Jornalismo em Seguros com reportagem sobre sustentabilidade

Foto: Matheus Souza FORTALEZA, CE, BRASIL, 30-07-2024 - Evento de Coalizão de Impactogenda com a presença de Filipe Dummar e a colunista Carol Kossling (foto: Matheus Souza/Especial para O povo)

O POVO está entre os finalistas do VIII Prêmio de Jornalismo em Seguros, promovido pela Escola de Negócios e Seguros (ENS), pela Federação Nacional dos Corretores de Seguros (Fenacor) e pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). A reportagem “Taxonomia Sustentável Brasileira redefine regras do jogo para investimentos e sustentabilidade”, um dos episódios do especial COP30, do OP+, assinada pela colunista de ESG, sustentabilidade e impacto do O POVO, Carol Kossling, concorre na categoria MAPFRE – Sustentabilidade & Seguros.

Ao todo, 30 trabalhos foram selecionados entre 290 inscrições, após avaliação da Comissão de Seleção do Prêmio. As reportagens finalistas estão distribuídas em seis categorias temáticas que abordam desde seguro rural e previdência até saúde suplementar e sustentabilidade.

“Ser finalista desse prêmio, especialmente na área de sustentabilidade, é uma grande honra e um reconhecimento do compromisso com um jornalismo que conecta o mercado segurador às transformações econômicas e socioambientais em curso no Brasil", afirma Carol Kossling.

Para ela, ao contar histórias como a da Taxonomia Sustentável Brasileira, que redefine o papel do investimento responsável e da sustentabilidade nos setores produtivos, é reafirmada a importância de informar, inspirar e impulsionar o debate sobre o futuro da economia e do clima no País. "Destaco, ainda, o trabalho de todo time do OP+ que participou dessa produção e da jornalista Larissa Viegas, na edição e infografia”, diz a colunista.

Na categoria MAPFRE – Sustentabilidade & Seguros, além de O POVO, concorrem veículos como Revista Valor Econômico, CNN Brasil, Revista Apólice e Revista Plurale, com reportagens voltadas aos impactos da mudança climática e ao papel estratégico do setor de seguros no financiamento sustentável.

A cerimônia de premiação será realizada no dia 3 de março, às 19h, no Tokio Marine Hall, em São Paulo. Os três primeiros colocados de cada categoria receberão prêmios de R$ 20 mil (1º lugar), R$ 10 mil (2º lugar) e R$ 5 mil (3º lugar). O vencedor geral ainda receberá o título de “Tokio Marine – Jornalista do Ano em Seguros”, além de uma bolsa de estudos internacional promovida pela ENS.