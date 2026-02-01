Logo O POVO+
Capag B+: Evandro comemora melhoria de nota de saúde financeira
Prefeito de Fortaleza anunciou que a Capital subiu no ranking deCapacidade de Pagamento (Capag)do Tesouro Nacional
Evandro Leitão comemorou melhoria da nota de Fortaleza, um dos objetivos da gestão para esse início de 2026 (Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO)
A Prefeitura de Fortaleza subiu no ranking de Capacidade de Pagamento (Capag) do Tesouro Nacional, passando do conceito C para o B+ em relação à saúde fiscal do Município no que diz respeito ao ano de 2025.

O anúncio foi feito pelo prefeito Evando Leitão (PT), na manhã deste sábado, 31, quando participou do anúncio do local onde ficará a nova sede da Câmara Municipal de Fortaleza. 

O prefeito da Capital e o governador Elmano de Freitas (PT) destacaram a recuperação do equilíbrio fiscal do município e as oportunidades de investimento que essa mudança proporciona.

Evandro disse que a melhora na saúde financeira da cidade foi conseguida após um ano de planejamento, contingenciamento e ajuste fiscal.

Essa nova condição, explicou o prefeito, permitirá que a Prefeitura realize maiores investimentos em áreas críticas. Entre os projetos mencionados estão R$ 250 milhões em obras de drenagem, melhorias habitacionais e a recuperação de quatro hospitais (Frotinhas da Parangaba e Antônio Bezerra, Gonzaguinho da Barra e Hospital da Mulher).

“Tudo isso graças a esse esforço coletivo, esforço da Prefeitura de Fortaleza, ajudado pela Câmara Municipal através dos vereadores, o esforço do Governo do Estado, que nos ajudou demais, com recursos, com obras e também do Governo Federal, não diferente daquilo que o governo estadual está fazendo”, disse Leitão.

Em entrevista na última sexta-feira, 30, durante evento em que se reuniu com o secretariado, Evandro destacou que a melhoria na nota do Capag seria preponderante para dar seguimento às prioridades da gestão em 2026, como a zeladoria pública, com limpeza urbana e pavimentação.

Zelo pelo dinheiro do povo

Após o anúncio da boa nova por parte do prefeito, o governador Elmano parabenizou a prefeitura e destacou que as gestões fazem parte de um mesmo grupo político.

“Nós temos um projeto político, somos de um grupo político que preza pelas contas e pelo dinheiro do povo. O dinheiro do povo é algo que você tem que cuidar com muita atenção”, acrescentou.

Elmano lembrou que Evando recebeu a Prefeitura de Fortaleza com dívidas exorbitantes, citando a falta de pagamento dos fornecedores do Hospital Instituto Dr. José Frota (IJF), além de ter sido rebaixada para Capag C.

“Felizmente, graças ao trabalho da sua equipe e da decisão política do prefeito de tomar decisões que não são fáceis, poder ver agora Fortaleza voltar, sair de nota C e voltar a ser nota B, o que permite a a Prefeitura de Fortaleza aumentar o investimento na cidade”, disse.

