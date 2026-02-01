Dados de pacientes expostos

Foto: O POVO DOC CAPA 30012026

Sites que podem ser acessados sem necessidade de senha compilavam nomes, prontuários e dados pessoais, como telefone e CPF, de pacientes atendidos no Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará (UFC). Senhas e acessos para outros sistemas da saúde também foram expostos. Após a denúncia, o Hospital Universitário Walter Cantídioe e a Maternidade-Escola inativaram o uso das plataformas. Denúncia e desdobramentos foram detalhados em reportagem e figuraram na manchete da edição de sexta-feira, 30, do O POVO.