ICE: Inconstitucional, Covarde e Explícito

Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP ￼PROTESTOS nos EUA contra ações que perseguem imigrantes registrou nova morte, segundo o governo de Minnesota

.

Cenas de horror tornaram-se parte do dia a dia de imigrantes e cidadãos americanos em alguns pontos dos Estados Unidos, onde o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) passou a atuar com intensidade. Minneapolis, no estado de Minnesota, tornou-se o principal alvo de operações que, em alguns casos, colidem com as proteções constitucionais previstas, numa espécie de vale-tudo injustificável.

Crianças usadas como 'isca', operações sem mandados e outros casos estão na esteira das potenciais violações. O ICE age covardemente e de maneira explícita, pautado por uma agenda de ódio indiscriminado a imigrantes e endossado por uma parcela da população que cerrou os olhos para o absurdo em nome de um ideal caduco de tornar a "América grande novamente".

O tema é caro a Trump, eleito sob a promessa de promover deportação em massa, mesmo que isso signifique rasgar a proteção da 4ª Emenda à casa das pessoas como local inviolável contra buscas e apreensões arbitrárias. O assassinato de dois americanos parece ter forçado a mão da Casa Branca.

Até congressistas e governadores aliados, preocupados com as eleições de novembro, defenderam que o governo recalibre a postura.

É uma pena que o trágico ciclo envolvendo ações governamentais, protestos de rua e mortes de inocentes precise se repetir para que a nação se dê conta daquilo que já era óbvio: Trump e o ICE não estão acima da lei.