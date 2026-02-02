Ceará teve chuvas 30% abaixo da média em janeiro

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo Foto de apoio ilustrativo: Ceará recebe alerta de chuvas intensas, que vai até às 14 horas da terça-feira, 27

O mês de janeiro teve chuvas 30,8% abaixo da médica histórica no Ceará. Foram 69,1 milímetros (mm) ante a média de 99,8 mm para o período. Considerando a pré-quadra chuvosa (dezembro e janeiro), o desvio negativo foi levemente maior: 36,3 mm. O volume médio esperado para o bimestre que antecede a quadra chuvosa (fevereiro a maio) é de 136,1, mas foram observados apenas 86,8 mm.

Considerando as precipitações em dezembro de 2025, foi observado 17,7 mm no Ceará — um desvio negativo de 43,5% em relação à média (31,3%).

Dados preliminares são Calendário de Chuvas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), com informações atualizadas às 16h30min desse sábado, 31.

De acordo com o órgão, a "média" ou "normal" corresponde a uma categoria histórica calculada a partir de 30 anos de dados meteorológicos.

O prognóstico do órgão para o período de fevereiro a abril (primeiro trimestre da quadra chuvosa) indica 40% de chance de chuvas abaixo da média, 40% em torno da média e 20% acima da média histórica.

Há tendência de o centro-sul do Ceará registrar condições mais secas em relação ao centro-norte nos três meses indicados.



