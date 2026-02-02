Grammy 2026: Caetano Veloso e Maria Bethânia trazem prêmio ao Brasil

Fevereiro começou com mais uma vitória do Brasil na maior premiação norte-americana de música. O projeto "Caetano e Bethânia Ao Vivo" venceu o Grammy 2026 na categoria de "Melhor Álbum Global" neste domingo, 1°.
Na categoria destinada a artistas estrangeiros, o álbum concorria com outras cinco produções. Os irmãos baianos que marcaram a história da Música Popular Brasileira (MPB), Caetano Veloso e Maria Bethânia eram os únicos brasileiros indicados à edição de 2026.
Os projetos indicados a "Melhor Álbum Global" eram “Sign of Weakness”, do nigeriano Burna Boy, “Sounds of Kumbha”, do indiano Siddhant Bhatia, e “Éclairer le monde: Light the World”, do senegalês Youssou N’Dour.
Também concorriam ao prêmio "Mind Explosion – 50th Anniversary Tour Live”, do grupo internacional Shakti, e “Chapter III: We Return To Light”, da britânica-indiana Anoushka Shankar com o ator indiano Alam Khan e o músico indiano-estadunidense Sarathy Korwar.
Lançado em 2025, "Caetano e Bethânia Ao Vivo" levou os irmãos a grandes palcos do Brasil, em turnê com músicas que ficaram marcadas na carreira e na voz de cada um. "Oração Ao Tempo", "Sozinho", "O Leãozinho" e "Você Não Me Ensinou a Te Esquecer" são algumas das faixas presentes no disco.
O Brasil recebeu sua primeira indicação e vitória no Grammy Awards em 1959, quando o músico Laurindo de Almeida levou o troféu de "Melhor Engenharia de Álbum Clássico" com o projeto "Duets with the Guitar".
No 68º Grammy, a vitória de Caetano e Bethânia marca a estreia da intérprete na premiação. Com 60 anos de carreira, a cantora acumula dez indicações ao Grammy Latino, mas levou o prêmio da edição estadunidense em sua primeira aparição na disputa.
Em sua quarta indicação, Caetano Veloso leva seu segundo Grammy internacional. O cantor e compositor já foi premiado na cerimônia com o disco "Livro" (2000), na mesma categoria que venceu ao lado da irmã.
Colaborou Eduarda Porfírio