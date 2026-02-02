Pré-carnaval na Estação das Artes reúne foliões, empreendedores e artistas

Foto: FERNANDA BARROS ￼O PRÉ-CARNAVAL do complexo faz parte do calendário oficial da Capital

Música, glitter, suor e sorrisos deram o tom da terceira edição do "Azul de Prata, Meu Bloco Litoral", evento do ciclo carnavalesco da Estação das Artes que aconteceu neste domingo, 1.

A programação, que já se consolida no calendário oficial do pré-carnaval de Fortaleza, transformou o complexo cultural em um mar de cores e ritmos, unindo gerações em uma celebração cheia de alegria.

A programação deste domingo não deixou ninguém parado. Começando às 10h, no Mercado AlimentaCE, a discotecagem do DJ Estácio Facó fez o público dançar com diferentes vertentes da música brasileira e outras sonoridades.

Com a festa começando às 10h, o público aproveitou o som de DJs, oficinas e o show do Iracema Bode Beat Crédito: FERNANDA BARROS

E enquanto os mais velhos curtiam a pista de dança, os pequenos aproveitaram a oficina infantil “Brincando de bordar”, com Talita Késsia e Fleuri Cardoso. As artistas apresentaram às crianças pontos e técnicas simples do bordado, estimulando a criatividade.

LEIA TAMBÉM | Carnaval: 8 dicas para uma folia mais segura para crianças autistas

A artista visual e foliã assídua, Mariana Lima, descreveu a sensação. "Aqui a gente sente que o Carnaval é mais que festa, é um encontro de identidades. Ocupar esse espaço com arte e alegria é um ato político e cultural".

Pré-carnaval reuniu fantasias, glitter e música

O público não economizou na criatividade, com fantasias divertidas e roupas coloridas. Uma parte do público adotou o tema do evento nas próprias roupas, com peças azuis, acessórios de prata e leques iridescentes.

Às 13h, os foliões entraram no ritmo do carnaval com a apresentação do Iracema Bode Beat. O grupo, que surgiu em 2017 com a proposta de enaltecer a história e a cultura local do Ceará, trouxe um repertório vasto.

Transitando entre hits recentes e as recordações da cidade e o Carnaval de rua de Fortaleza, os musicistas tocaram por duas horas, para a alegria dos brincantes.

O pré-carnaval na Estação das Artes deste domingo, 1, foi ao som de Iracema Bode Beat Crédito: FERNANDA BARROS

A presença de um público diverso é uma das características do evento. Jovens, idosos e até crianças puderam aproveitar a programação carnavalesca deste domingo.

O casal Carolini e Rosaly aproveitaram a oportunidade para apresentar a maior festa do Brasil à filha, a pequena Esther.

"Ela está se divertindo demais, já dançou, correu, brincou. Está sendo uma experiência muito divertida pra todo mundo", comentou Carolini.

Para o barbeiro Cássio Abreu, o evento se destaca por ser um ambiente seguro e tranquilo. O grupo de amigos combinou de fazer um "itinerário da folia", escolhendo pelo menos dois polos de festa por dia.

O barbeiro Cássio Abreu (à direita) reuniu seu grupo de amigos em um "itinerário da folia", escolhendo pelo menos dois polos de festa por dia(Foto: Mateus Mota/O POVO ) Crédito: Mateus Mota

"Aqui a gente consegue conversar, tomar um drinque, dançar e sem aquela preocupação com a segurança e com possíveis confusões. É um espaço muito tranquilo, muito acolhedor e sempre que podemos, estamos aqui", disse.

Empreendedores esperam um bom movimento no ciclo carnavalesco

Além da diversão, o Carnaval também movimenta a economia e garante o sustento de milhares de famílias. Na Estação as Artes, além das lojas fixas do Mercado AlimentaCE, vendendores itinerantes aproveitam o fluxo do público para vender suas mercadorias.

Para a empreendedora Michelle Monteiro, que vende bebidas no espaço, a expectativa é de um maior movimento nos próximos dias.

A empreendedora Michelle Monteiro espera um movimento de vendas mais satisfatório nos próximos eventos do ciclo carnavalesco Crédito: Mateus Mota

"Hoje você vê que não está aquele movimento tradicional, geralmente tem um fluxo muito maior de pessoas", afirma.

"Mas a gente espera que nos próximos eventos, especialmente mais perto do Carnaval, a gente tenha um lucro maior com mais movimento. Hoje tá animado, mas dava para ser melhor nas vendas", completou.

Maurício Inácio, que vende adereços e acessórios, também espera maximizar os lucros com a estratégia de estar presente em vários polos de festa durante o ciclo carnavalesco.

Brincos, leques, body chains e acessórios coloridos são os favoritos do público na hora de se preparar para cair na folia Crédito: Mateus Mota

"As pessoas gostam muito de estar enfeitadas, e o que mais está saindo são os acessórios coloridos. Diferente dos outros anos que dominavam muito os brilhosos, prateados, esse ano as pessoas estão apostando mais no colorido. Brincos, leques e body chains são os itens que estão saindo mais", afirma.