Fortaleza está entre os 10 destinos mais buscados para o Carnaval de 2026, diz pesquisa

Resumo
Com a proximidade do Carnaval de 2026, cresce a procura por destinos turísticos para aproveitar o feriado prolongado.
Fortaleza aparece entre os 10 destinos mais buscados do Brasil, segundo levantamento da plataforma de viagens Kayak, que analisou pesquisas por passagens aéreas e hospedagens para o período carnavalesco.
De acordo com o levantamento, a capital cearense segue como uma das principais escolhas dos viajantes, impulsionada pelo clima quente, pelas praias urbanas e pela ampla oferta de lazer e eventos durante o Carnaval.
Ainda segundo a pesquisa, o preço médio das passagens aéreas para Fortaleza está estimado em R$ 1.373, considerando voos de ida e volta entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 2026, período que compreende o feriado.
Confira o ranking dos destinos mais procurados:
O levantamento também destaca destinos que aparecem como opções mais econômicas para quem deseja viajar durante o Carnaval gastando menos.
Conforme o ranking, seis destinos brasileiros apresentam preços médios de voos abaixo de R$ 1.000, o que pode representar uma alternativa atrativa para os foliões que buscam economia.
Confira o ranking dos destinos com menores para maiores preços médios de passagens aéreas:
A pesquisa foi feita pela plataforma Kayak com base em buscas por passagens aéreas e hospedagens realizadas no site e em marcas associadas.
Foram analisadas consultas feitas entre 15 de janeiro de 2025 e 14 de janeiro de 2026, para viagens previstas entre 13 e 18 de fevereiro de 2026, período do Carnaval.
Os dados foram comparados com buscas do mesmo intervalo do ano anterior, referentes ao Carnaval de 2025.
Os valores apresentados correspondem a preços médios de passagens de ida e volta em classe econômica e de diárias em quarto duplo, considerando hotéis de todas as categorias.
Os preços podem variar conforme a data da compra e a disponibilidade.