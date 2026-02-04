Fortaleza está entre os 10 destinos mais buscados para o Carnaval de 2026, diz pesquisa

Foto: FERNANDA BARROS Fortaleza é uma das principais escolhas dos viajantes pelas praias urbanas e pelos eventos durante o Carnaval, diz pesquisa

Com a proximidade do Carnaval de 2026, cresce a procura por destinos turísticos para aproveitar o feriado prolongado.

Fortaleza aparece entre os 10 destinos mais buscados do Brasil, segundo levantamento da plataforma de viagens Kayak, que analisou pesquisas por passagens aéreas e hospedagens para o período carnavalesco.

De acordo com o levantamento, a capital cearense segue como uma das principais escolhas dos viajantes, impulsionada pelo clima quente, pelas praias urbanas e pela ampla oferta de lazer e eventos durante o Carnaval.

Ainda segundo a pesquisa, o preço médio das passagens aéreas para Fortaleza está estimado em R$ 1.373, considerando voos de ida e volta entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 2026, período que compreende o feriado.

Confira o ranking dos destinos mais procurados:

Rio de Janeiro (RJ) – R$ 1.217



Salvador (BA) – R$ 1.698



São Paulo (SP) – R$ 737



Recife (PE) – R$ 1.756



Belo Horizonte (MG) – R$ 861



Florianópolis (SC) – R$ 1.032



Fortaleza (CE) – R$ 1.373



Maceió (AL) – R$ 1.931



Porto Seguro (BA) – R$ 1.814



Porto Alegre (RS) – R$ 1.064

Destinos mais baratos para o Carnaval

O levantamento também destaca destinos que aparecem como opções mais econômicas para quem deseja viajar durante o Carnaval gastando menos.

Conforme o ranking, seis destinos brasileiros apresentam preços médios de voos abaixo de R$ 1.000, o que pode representar uma alternativa atrativa para os foliões que buscam economia.

Confira o ranking dos destinos com menores para maiores preços médios de passagens aéreas:

Brasília (DF) – R$ 655



Curitiba (PR) – R$ 693



São Paulo (SP) – R$ 737



Belo Horizonte (MG) – R$ 861



Vitória (ES) – R$ 879



Belém (PA) – R$ 991



Florianópolis (SC) – R$ 1.032



Porto Alegre (RS) – R$ 1.064



Navegantes (SC) – R$ 1.083



Rio de Janeiro (RJ) – R$ 1.217

Metodologia da pesquisa

A pesquisa foi feita pela plataforma Kayak com base em buscas por passagens aéreas e hospedagens realizadas no site e em marcas associadas.

Foram analisadas consultas feitas entre 15 de janeiro de 2025 e 14 de janeiro de 2026, para viagens previstas entre 13 e 18 de fevereiro de 2026, período do Carnaval.

Os dados foram comparados com buscas do mesmo intervalo do ano anterior, referentes ao Carnaval de 2025.

Os valores apresentados correspondem a preços médios de passagens de ida e volta em classe econômica e de diárias em quarto duplo, considerando hotéis de todas as categorias.

Os preços podem variar conforme a data da compra e a disponibilidade.



