Logo O POVO+
Suplente de deputado suspeito de importunação sexual tem liberdade concedida em audiência
Comentar
Farol

Suplente de deputado suspeito de importunação sexual tem liberdade concedida em audiência

Liberdade foi concedida ao parlamentar sem a imposição de qualquer medida cautelar. PT Ceará decidiu pela suspensão temporária da filiação do suplente
Edição Impressa
Tipo Notícia Por
Comentar
Suplente de deputado estadual Pedro Lobo foi detido por suspeita de importunação sexual contra uma mulher no Aeroporto de Juazeiro do Norte nesta segunda-feira, 2 (Foto: Junior Pio/Alece)
Foto: Junior Pio/Alece Suplente de deputado estadual Pedro Lobo foi detido por suspeita de importunação sexual contra uma mulher no Aeroporto de Juazeiro do Norte nesta segunda-feira, 2

O suplente de deputado estadual Pedro Lobo obteve liberdade provisória durante audiência de custódia realizada na tarde desta terça-feira, 3, na sede da 15ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará (SJCE), localizada em Limoeiro do Norte. O parlamentar é suspeito de importunação sexual contra uma médica pernambucana de 33 anos e estava preso desde a madrugada de segunda-feira, 2.

De acordo com nota enviada pela defesa à rádio O POVO CBN Cariri, a liberdade foi concedida sem a imposição de qualquer medida cautelar, porque não foram apontados elementos que justificassem a manutenção da prisão.

“Pedro Lobo reitera seu respeito às instituições e às autoridades, bem como sua total disposição para colaborar com a apuração dos fatos, com serenidade e transparência”, diz trecho da nota.

Leia mais

O comunicado ainda diz que o petista mantém a confiança de que a investigação esclarecerá integralmente o ocorrido, “demonstrando a inexistência de conduta criminosa, e agradece as manifestações de apoio e as mensagens de solidariedade recebidas”.

Segundo a denúncia relatada pela médica, o suplente de deputado e atual vereador do Crato teria esfregado as partes íntimas nela no momento do desembarque da aeronave no aeroporto Orlando Bezerra de Menezes. A vítima acionou policiais ainda dentro do aeroporto, e a ocorrência foi atendida pela Polícia Federal, responsável pela segurança no local.

Pedro Lobo e a denunciante foram encaminhados à sede da Polícia Federal, em Juazeiro, onde prestaram depoimento. Em seguida, o político foi submetido a exame de corpo de delito e encaminhado a uma unidade prisional. O caso foi formalizado e segue sob investigação.

Suspensão temporária da filiação

Após reunião nessa segunda, o PT Ceará decidiu pela suspensão temporária da filiação de Pedro Lobo “como medida excepcional, provisória e cautelar” enquanto durar a apuração. Em nota oficial divulgada pelas redes sociais, a executiva estadual também informou que decidiu instaurar uma sindicância ética para apurar o caso.

“A decisão foi tomada com responsabilidade e respeito às normas do PT. A sindicância é uma etapa preliminar, que não significa julgamento antecipado, mas tem como objetivo apurar os fatos com seriedade, transparência e dentro do devido processo”, diz a nota.

A executiva estadual destacou que não compactua com qualquer forma de violência e seguirá atuando com responsabilidade, respeito às mulheres e compromisso com a verdade.

A Secretaria de Mulheres do PT Ceará repudiou o caso e cobrou a apuração dos fatos. “Repudiamos veementemente qualquer tipo de violência contra as mulheres. A importunação é crime, fere a dignidade e a liberdade e não pode ser naturalizada, relativizada ou silenciada”, diz trecho do documento.

A nota informa que a secretaria está em diálogo com o comando estadual do partido para tomar “providências cabíveis”. A publicação, no Instagram, é em colaboração entre o perfil da secretaria e das deputadas estaduais petistas Larissa Gaspar, Juliana Lucena e Jô Farias.

O que diz a defesa

Em nota divulgada ainda na segunda, a defesa de Lobo apontou que o caso “decorre de um mal-entendido durante o desembarque” em uma situação que pode “gerar interpretações distintas”.

“O episódio em apuração será esclarecido com responsabilidade, respeito e dentro do devido processo legal. Toda denúncia deve ser tratada com seriedade, e a verdade será estabelecida a partir da apuração criteriosa dos fatos”, diz trecho da nota.

Pedro Lobo tem 51 anos e foi eleito vereador do município do Crato, na região do Cariri, em 2016. Em 2020, assumiu um segundo mandato como vereador. Atualmente, ocupa a condição de suplente de deputado estadual.

O que você achou desse conteúdo?