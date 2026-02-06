Complexo do Pecém cresce 14% nas exportações de frutas em 2025

Resumo
Com um crescimento de 14% nas exportações de frutas, durante o ano de 2025, o Complexo do Pecém marca presença nesta edição da Fruit Logística.
Este é o maior evento do mundo da cadeia produtiva de frutas, legumes e verduras. É realizado em Berlim, na Alemanha, e teve início nesta quarta-feira, 4 de fevereiro, e segue até sexta-feira, 6.
O evento reúne cerca de 2.600 empresas expositoras de quase 150 países dos cinco continentes. Os produtos e serviços são vistos por um público de mais de 60 mil pessoas.
Na feira terá os principais produtos do Estado na produção e exportação de frutas, contando com a participação da Secretaria do Desenvolvimento do Ceará (SDE) e da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri).
Para Max Quintino, presidente do Complexo do Pecém, estar em Berlim é fundamental para ampliar a presença internacional do composto industrial.
“A partir dos negócios e conexões estabelecidos nesta feira, nossa expectativa é acelerar ainda mais esse crescimento nos próximos anos”, ressalta.
Os meses de agosto a fevereiro marcam o ano como a principal temporada de exportação de frutas pelo Porto do Pecém.
As frutas mais exportadas em 2025 foram melões, melancias e mamões (papaias) frescos, que registraram aumento de 27%.