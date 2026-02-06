Complexo do Pecém cresce 14% nas exportações de frutas em 2025

Foto: Andressa Costa Moreira/Itaueira Agropecuária/Divulgação As frutas mais exportadas em 2025 foram melões, melancias e mamões (papaias)

Resumo O Complexo do Pecém participa da Fruit Logística em Berlim após crescer 14% nas exportações de frutas em 2025, um grande evento desse setor

A feira reúne 2.600 empresas e 60 mil pessoas de 150 países, sendo vital para elevar a presença internacional do porto cearense agora

Melões e melancias lideraram exportações com alta de 27% na temporada de pico, ocorrida entre os meses de agosto e fevereiro no Pecém todo.

Com um crescimento de 14% nas exportações de frutas, durante o ano de 2025, o Complexo do Pecém marca presença nesta edição da Fruit Logística.

Este é o maior evento do mundo da cadeia produtiva de frutas, legumes e verduras. É realizado em Berlim, na Alemanha, e teve início nesta quarta-feira, 4 de fevereiro, e segue até sexta-feira, 6.

O evento reúne cerca de 2.600 empresas expositoras de quase 150 países dos cinco continentes. Os produtos e serviços são vistos por um público de mais de 60 mil pessoas.

Na feira terá os principais produtos do Estado na produção e exportação de frutas, contando com a participação da Secretaria do Desenvolvimento do Ceará (SDE) e da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri).

Para Max Quintino, presidente do Complexo do Pecém, estar em Berlim é fundamental para ampliar a presença internacional do composto industrial.

“A partir dos negócios e conexões estabelecidos nesta feira, nossa expectativa é acelerar ainda mais esse crescimento nos próximos anos”, ressalta.

Temporada de frutas e exportações

Os meses de agosto a fevereiro marcam o ano como a principal temporada de exportação de frutas pelo Porto do Pecém.

As frutas mais exportadas em 2025 foram melões, melancias e mamões (papaias) frescos, que registraram aumento de 27%.

