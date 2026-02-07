Caminhão derruba postes e veículos são atingidos na Av. Paulino Rocha, em Fortaleza

Foto: FCO FONTENELE ￼CAMINHÃO colidiu com poste

Um caminhão colidiu com um poste de média tensão e derrubou a fiação, atingindo outros veículos, na tarde desta sexta-feira, 6, na avenida Deputado Paulino Rocha, no bairro Cajazeiras, em Fortaleza. Duas pessoas ficaram presas em um dos automóveis envolvidos e só puderam ser resgatadas após o desligamento da rede elétrica. Não houve feridos nem mortes.

Moradores e trabalhadores da região relataram ter ouvido um forte estrondo no momento da colisão, causado pela explosão de um transformador. O impacto danificou equipamentos da rede elétrica e provocou a queda da estrutura, afetando o fornecimento de energia nos bairros Cajazeiras e Castelão.

Caminhão perdeu controle ao tentar desviar de outro veículo

Conforme apuração do O POVO no local, o acidente ocorreu por volta das 16h30min, quando um caminhão betoneira tentou desviar de outro veículo, perdeu o controle e colidiu com um poste. Com o impacto, o equipamento caiu e, por meio da fiação, puxou outros dois postes na sequência. Veja vídeo.

Ao todo, pelo menos seis veículos se envolveram na ocorrência. Dois deles tiveram danos mais severos no capô, atingidos diretamente pela estrutura. Os ocupantes dos demais automóveis conseguiram sair sem ajuda.

Idoso teve carro atingido e relata susto

Um dos veículos atingidos pertence a Cairo Ribeiro, de 80 anos, que teve a parte dianteira do carro destruída e precisou ser resgatado. Apesar do susto, ele destacou a atuação das equipes de resgate.

Um caminhão colidiu com o poste que caiu sobre outros veículos que trafegavam na Av. Paulino Rocha. Crédito: FCO FONTENELE

“Eles chegaram rápido, não deixaram eu sair do carro. Ninguém se machucou, nem ferimento, nem pancada”, relatou. Cairo informou que seguia para buscar um medicamento no momento do acidente.

Risco elétrico atrasou resgate das vítimas

Devido à queda da fiação energizada, o local apresentava risco elétrico, o que impediu a aproximação imediata das equipes de resgate. Os socorristas aguardaram a chegada da Enel Distribuição Ceará para a desenergização da rede.

Somente após a confirmação de que a área estava segura foi possível retirar as duas pessoas que ficaram presas em uma caminhonete Hilux.

O tenente Torquato de Sousa, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), informou que houve vazamento de óleo de um transformador, sendo necessário o uso de pó de madeira para conter a substância espalhada pela avenida.

Trânsito e atendimento mobilizaram forças de segurança

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), que atuaram no controle do tráfego e na segurança do local, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou atendimento às vítimas.

O motorista Carlos Alberto, outro envolvido no acidente, contou que acelerou ao perceber a queda do poste, mas ainda assim teve a traseira do veículo atingida.

“Foi um sentimento de terror na hora”, relatou. Apesar dos danos materiais e do risco de choque elétrico, ele não sofreu ferimentos.

Enel atua na remoção e recomposição da rede

A remoção dos destroços e a recuperação da via ficaram sob responsabilidade da Enel. Até a noite desta sexta-feira, 6, equipes da concessionária utilizavam um caminhão com guindaste para retirar o poste e a fiação que permaneciam sobre a avenida.

Em nota, a Enel informou que enviou técnicos imediatamente ao local para eliminar o risco elétrico e realizou manobras de transferência de carga, restabelecendo o fornecimento de energia para mais de 90% dos consumidores afetados inicialmente.

“As equipes da distribuidora seguem trabalhando para concluir os reparos necessários e normalizar o fornecimento de energia para todos os clientes o mais breve possível”, informou a empresa, sem detalhar o horário de normalização total.



O POVO entrou em contato com a empresa responsável pelo caminhão envolvido no acidente para solicitar esclarecimentos. Até o fechamento desta matéria, não houve retorno.