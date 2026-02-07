Marquise de duas lojas desaba no Centro de Fortaleza

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Marquise desabada das lojas Lala Bolsas e Fort Baby.

Durante a madrugada desta sexta-feira, 6, a marquise de duas lojas caiu no Centro de Fortaleza. De acordo com a Defesa Civil, que está no local, houve queda total da estrutura de uma loja (Lala Bolsas) e parcial de outra (For Baby). O local foi isolado porque há risco de o restante da marquise ceder.

Segundo informações do tenente Albuquerque, do Corpo de Bombeiros, não houve vítimas.

Em entrevista ao O POVO, funcionárias de uma das lojas relataram que o teto cedeu por conta da forte chuva e que apenas tomaram conhecimento da situação pela manhã. "Graças a Deus não foi em horário comercial, ou seria uma tragédia", afirma uma das vendedoras, que não quis se identificar.

O trânsito está mais lento, mas ainda fluido.

Área isolada do desabamento. Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

A Defesa Civil está no local para reforçar o isolamento. O órgão informou que, nesta manhã, um engenheiro e sua equipe realizavam os reparos da laje que caiu.

Na loja onde a marquise caiu de forma parcial e que corre risco de queda, operários estavam fazendo o escoramento da estrutura.

Relatórios deverão ser elaborados e encaminhados aos responsáveis, juntamente com as notificações, para a adoção de outras medidas necessárias.

O supervisor da Defesa Civil, Evaldo Fernandes, reforçou o cuidado que deve ser tomado com a estrutura externa das lojas. "Quando uma marquise está em risco, ela não tem momento para cair, pode ocorrer a qualquer momento", afirma.

Com informações de Lara Vieira