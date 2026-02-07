Logo O POVO+
Marquise de duas lojas desaba no Centro de Fortaleza
Marquise de duas lojas desaba no Centro de Fortaleza

Bombeiros afirmam que não houve vítimas, marquise de outra loja vizinha foi danificada e há perigo de ceder. Área foi isolada.
Marquise desabada das lojas Lala Bolsas e Fort Baby. (Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO)
Marquise desabada das lojas Lala Bolsas e Fort Baby. (Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO)

Durante a madrugada desta sexta-feira, 6, a marquise de duas lojas caiu no Centro de Fortaleza. De acordo com a Defesa Civil, que está no local, houve queda total da estrutura de uma loja (Lala Bolsas) e parcial de outra (For Baby). O local foi isolado porque há risco de o restante da marquise ceder. 

Segundo informações do tenente Albuquerque, do Corpo de Bombeiros, não houve vítimas.

Em entrevista ao O POVO, funcionárias de uma das lojas relataram que o teto cedeu por conta da forte chuva e que apenas tomaram conhecimento da situação pela manhã. "Graças a Deus não foi em horário comercial, ou seria uma tragédia", afirma uma das vendedoras, que não quis se identificar. 

O trânsito está mais lento, mas ainda fluido. 

A Defesa Civil está no local para reforçar o isolamento. O órgão informou que, nesta manhã, um engenheiro e sua equipe realizavam os reparos da laje que caiu. 

Na loja onde a marquise caiu de forma parcial e que corre risco de queda, operários estavam fazendo o escoramento da estrutura. 

Relatórios deverão ser elaborados e encaminhados aos responsáveis, juntamente com as notificações, para a adoção de outras medidas necessárias. 

O supervisor da Defesa Civil, Evaldo Fernandes, reforçou o cuidado que deve ser tomado com a estrutura externa das lojas. "Quando uma marquise está em risco, ela não tem momento para cair, pode ocorrer a qualquer momento", afirma.

Com informações de Lara Vieira 

 

