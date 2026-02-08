A farra no Congresso não tem hora pra acabar

Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados e Jefferson Rudy/Agência Senado Hugo Motta e Davi Alcolumbre são, respectivamente, presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal

"BOMBA" Às vésperas do Carnaval, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal resolveram aprovar um pacote de bondades que beneficia servidores do legislativo, com impacto estimado de quase R$ 800 milhões em 2026.

Entre as regalias, está uma escala de três dias trabalhados com um de folga (3x1), que, em caso de não usufruto, pode se converter em recursos compensatórios para o empregado. A isso se soma um reajuste linear de 9%, o que pode fazer com que os salários de uma parcela dos comissionados ultrapassem o teto. As duas medidas (aumento e outros penduricalhos), que tramitaram sob patrocínio de Hugo Motta e Davi Alcolumbre, vão agora para sanção ou veto presidencial.

Na prática, deputados e senadores jogaram uma "bomba" no colo de Lula, que tem de escolher entre o desgaste político de rejeitar os agrados com dinheiro alheio e o risco de acolher as iniciativas e comprometer o orçamento público. Apenas para efeito de comparação, os custos previstos com as ações superam os gastos discricionários de alguns ministérios.

Logo, não se trata de "troquinho", mas de volume num patamar tal que, vendo-se de fora, parece ter sido calculado a dedo com a finalidade de criar embaraços financeiros para a administração em ano eleitoral. Além disso, a facilidade com que parlamentares acataram a mudança no regime de trabalho dos servidores revela que o debate só é um problema quando o beneficiado é o trabalhador.



