Lula fala à militância e decreta fim do "Lulinha Paz e Amor" na eleição de 2026

Foto: Bruno Peres/Agência Brasil Presidente Lula reforça disposição para diálogo com presidente Trump

Ao discursar ontem na cerimônia de aniversário pelos 46 anos do PT, em Salvador, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou o fim do "Lulinha Paz e Amor". Segundo ele, a campanha de 2026 será "uma guerra" e haverá necessidade de "escrachar cada mentira que eles contarem. Temos que desmontar, e temos que provar e temos que ter coragem de debater. A gente não pode ficar quieto. Viu uma notícia contra o governo e tem que mandar para aquele lugar. Tem que ser desaforado porque eles são".



Segundo Lula, a oposição não terá argumento nas urnas se comparar os feitos econômicos do governo. Em seu discurso, ele citou a fala feita no mesmo evento na véspera pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e comemorou a queda da inflação, o aumento do salário mínimo e os recordes do Ibovespa.



O aniversário do partido é realizado em Salvador. Haddad não estava presente ontem no evento, porque foi a São Paulo lançar o livro "Capitalismo superindustrial".



Na sua fala, Lula chegou a brincar, dizendo que, "quando a Bolsa cresce, a gente não ganha nada". Mas emendou dizendo que quando o mercado se desvaloriza, o País todo perde. "É assim. Nós só ficamos com o prejuízo", disse.



Lula também disse que ainda não está contente com a isenção de imposto de renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês porque entende que "salário não é renda", mas reconheceu que mudanças nesse sentido só são possíveis com a construção de uma ampla aliança política. "Acordo político é uma coisa tática", afirmou.



O presidente ressaltou ainda feitos na área de educação, saúde e infraestrutura, e disse que é a narrativa petista que vencerá a eleição. "Não há como perdermos para os adversários", afirmou.



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a fazer elogios ao vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), em meio a dúvidas sobre a manutenção da chapa na disputa à reeleição na eleição deste ano. "Quando é que vocês imaginaram que eu e Alckmin íamos estar juntos? Nunca. Então, veja, o dado concreto é que isso mostra que a política é uma arte", destacou Lula, chamando o vice para se levantar ao lado dele. Alckmin estava usando uma meia vermelha e chegou a fazer o sinal de "L" com os dedos.



Além de Alckmin, estava no palco, mais ao fundo, o presidente do PSB e prefeito do Recife, João Campos.

"Na minha vida as coisas só acontecem porque Deus quer que aconteçam. E o Geraldo Alckmin é uma dessas coisas que Deus fez acontecer na minha vida, porque é um homem extraordinário, que eu respeito e admiro", completou Lula.