Rede de tráfico sexual teria chegado a Fortaleza

O bilionário norte-americano Jeffrey Epstein chefiou uma rede de tráfico sexual e abuso, envolvendo crianças e adolescente. Ele morreu na prisão em 2019. E os arquivos do caso têm sido revelados, expondo famosos e autoridades. Os tentáculos dessa rede chegaram a Fortaleza. Em registros de e-mail trocados pelo empresário com o agente de modelos Jean Luc Brunel, a cidade de Fortaleza é citada, bem como as praias do Morro Branco e Canoa Quebrada. Os detalhes figuraram na manchete da edição e quinta-feira, 5, do O POVO.