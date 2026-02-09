Alckmin: Programa Move Brasil trouxe o juros para menos de 13% ao ano

Por

O vice-presidente da República e ministro da Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, declarou neste domingo, 8, durante discurso na concessionária Codema, da Scania, em Guarulhos (SP), que o programa Move Brasil, criado para financiar caminhões, vai melhorar a logística e o meio ambiente do País, com opções de financiamento a juros reduzidos.

Alckmin lembrou que a safra agrícola no ano passado cresceu 17% e que será necessário transportar a produção crescente do agronegócio. Outro ponto citado por ele foi a previsão de aumento do comércio exterior por conta do acordo entre Mercosul e a União Europeia.

O ministro afirmou ainda que é preciso reduzir juros para poder ajudar nas vendas de caminhões, mas que, com o programa Move Brasil, foi possível reduzir o juros do financiamento para 13% ao ano. "São apenas 0,99% ao mês de juros", destacou.

Lançado pelo governo federal neste ano, o programa Move Brasil visa estimular a renovação da frota brasileira de caminhões. A iniciativa oferece financiamento com taxas de juros mais baixas para caminhoneiros autônomos e cooperativados, além de empresas de transporte rodoviário de cargas, para a compra de veículos que atendam a critérios de sustentabilidade e de conteúdo local.

No total, o programa oferece R$ 10 bilhões de crédito, entre recursos do Tesouro Nacional e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), responsável por operar todas as linhas de crédito do Move Brasil.

O vice-presidente também afirmou que o programa não tem data limite para terminar, mas lembrou que existe um teto de R$ 10 bilhões para serem financiados. "Não importa se vai durar alguns meses ou anos, mas existe um teto, e ele não esta em discussão no momento", disse.

Alckmin participou de um encontro com representantes da Scania e do sindicato dos metalúrgicos na manha deste domingo, 8, na concessionária Cedema, em Guarulhos, São Paulo.

A visita ocorre um mês após o lançamento oficial do programa Move Brasil. Apenas nesse primeiro mês, já foram aprovados R$ 1,3 bilhão em operações de crédito para compra de caminhões novos ou seminovos em 532 cidades de todas as regiões do País.