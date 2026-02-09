Em pronunciamento, ministro Camilo Santana aborda volta às aulas e educação nacional

Foto: Samuel Setubal ￼O MINISTRO da Educação, Camilo Santana

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), destacou, em comunicado nacional, os avanços registrados na educação brasileira desde 2023, ano em que assumiu o cargo. O pronunciamento foi realizado às 20h15min em rede nacional - contemplando rádio e televisão.

Segundo o petista, que se afastará do ministério neste semestre, milhões de estudantes retornam às salas de aula em um ambiente mais estruturado, acolhedor e com foco ampliado no aprendizado, resultado de uma série de políticas implementadas durante o mandato.

Entre as medidas adotadas, o ministro citou a reorganização do uso de tecnologias nas escolas. Após a decisão de restringir o uso de celulares em sala de aula, Camilo diz que “os aparelhos passaram a ser utilizados apenas como ferramentas pedagógicas”.

Alimentação escolar

Segundo Santana, o Governo Federal promoveu reajustes sucessivos nos repasses destinados à merenda, totalizando um aumento de 55%. Ele também mencionou a distribuição de livros didáticos às escolas públicas por meio do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), ampliando o acesso a materiais pedagógicos em todo o País.

A alimentação escolar também recebeu atenção especial, segundo a fala do atual ministro da Educação. Nos últimos três anos, o governo anunciou reajustes que totalizam aumento de 55% nos recursos destinados à alimentação nas escolas. Paralelamente, mais de 240 milhões de livros estão sendo distribuídos às instituições de ensino públicas por meio do PNLD.

Educação em tempo integral

Ainda de acordo com o ministro, apenas 17% dos municípios brasileiros possuíam políticas voltadas para a carga horária ampliada em 2023. Atualmente, o percentual seria de 91% das cidades, indicando uma ampliação da oferta de ensino em jornada estendida nas redes públicas.

Alfabetização na idade certa

Camilo Santana também ressaltou os avanços na alfabetização infantil, com um percentual de 36% de crianças alfabetizadas na idade adequada. Em 2024, este índice teria subido para 60%, quase dobrando o percentual de alunos que leem e escrevem dentro do padrão esperado para sua faixa etária.

Evasão escolar e Pé-de-Meia

Outro ponto abordado foi a redução da evasão escolar, especialmente no ensino médio. Segundo dados do Ministério da Educação, o abandono escolar entre jovens caiu pela metade nos últimos anos.

A queda deste percentual, na análise do ministro, está diretamente relacionada à criação do Programa Pé-de-Meia, que oferece incentivo financeiro a estudantes do ensino médio da rede pública. O programa garante o pagamento de R$ 200 mensais aos estudantes, além de uma parcela adicional de R$ 1.000 para os alunos que avançam de ano.

Além das ações voltadas ao ensino, Camilo destacou investimentos estruturais na educação básica, como a entrega de mais de 2.250 unidades educacionais, entre escolas, creches e quadras esportivas, somadas à retomada de obras que estavam paralisadas em diferentes regiões do país. Atualmente, mais de 6 mil obras seguem em andamento.

A ampliação da conectividade nas escolas públicas também foi citada no comunicado. De acordo com o gestor público, o percentual de unidades com acesso adequado à internet passou de 45% em 2023 para 70% em 2026, beneficiando cerca de 96 mil escolas em todo o País.

Ao final do comunicado, o ministro afirmou que os dados apresentados refletem um processo de reconstrução da educação nacional e reforçou que o fortalecimento do ensino público é fundamental para o desenvolvimento do País e para a construção do futuro das próximas gerações.

