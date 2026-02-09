Em pronunciamento, ministro Camilo Santana aborda volta às aulas e educação nacional

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), destacou, em comunicado nacional, os avanços registrados na educação brasileira desde 2023, ano em que assumiu o cargo. O pronunciamento foi realizado às 20h15min em rede nacional - contemplando rádio e televisão.
Segundo o petista, que se afastará do ministério neste semestre, milhões de estudantes retornam às salas de aula em um ambiente mais estruturado, acolhedor e com foco ampliado no aprendizado, resultado de uma série de políticas implementadas durante o mandato.
Entre as medidas adotadas, o ministro citou a reorganização do uso de tecnologias nas escolas. Após a decisão de restringir o uso de celulares em sala de aula, Camilo diz que “os aparelhos passaram a ser utilizados apenas como ferramentas pedagógicas”.
Segundo Santana, o Governo Federal promoveu reajustes sucessivos nos repasses destinados à merenda, totalizando um aumento de 55%. Ele também mencionou a distribuição de livros didáticos às escolas públicas por meio do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), ampliando o acesso a materiais pedagógicos em todo o País.
Ainda de acordo com o ministro, apenas 17% dos municípios brasileiros possuíam políticas voltadas para a carga horária ampliada em 2023. Atualmente, o percentual seria de 91% das cidades, indicando uma ampliação da oferta de ensino em jornada estendida nas redes públicas.
Camilo Santana também ressaltou os avanços na alfabetização infantil, com um percentual de 36% de crianças alfabetizadas na idade adequada. Em 2024, este índice teria subido para 60%, quase dobrando o percentual de alunos que leem e escrevem dentro do padrão esperado para sua faixa etária.
Outro ponto abordado foi a redução da evasão escolar, especialmente no ensino médio. Segundo dados do Ministério da Educação, o abandono escolar entre jovens caiu pela metade nos últimos anos.
A queda deste percentual, na análise do ministro, está diretamente relacionada à criação do Programa Pé-de-Meia, que oferece incentivo financeiro a estudantes do ensino médio da rede pública. O programa garante o pagamento de R$ 200 mensais aos estudantes, além de uma parcela adicional de R$ 1.000 para os alunos que avançam de ano.
Além das ações voltadas ao ensino, Camilo destacou investimentos estruturais na educação básica, como a entrega de mais de 2.250 unidades educacionais, entre escolas, creches e quadras esportivas, somadas à retomada de obras que estavam paralisadas em diferentes regiões do país. Atualmente, mais de 6 mil obras seguem em andamento.
A ampliação da conectividade nas escolas públicas também foi citada no comunicado. De acordo com o gestor público, o percentual de unidades com acesso adequado à internet passou de 45% em 2023 para 70% em 2026, beneficiando cerca de 96 mil escolas em todo o País.
Ao final do comunicado, o ministro afirmou que os dados apresentados refletem um processo de reconstrução da educação nacional e reforçou que o fortalecimento do ensino público é fundamental para o desenvolvimento do País e para a construção do futuro das próximas gerações.