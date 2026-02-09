Lindsey Vonn passa por cirurgia após sofrer fratura na perna esquerda em queda

Foto: Foto por HANDOUT / VARIOUS SOURCES / AFP Esquiadora americana se acidentou na olimpíada de inverno

A estrela americana do esqui alpino, Lindsey Vonn, que sofreu uma queda violenta neste domingo (8) durante a prova de downhill nos Jogos Olímpicos de Inverno, foi submetida a uma cirurgia para tratar uma fratura na perna esquerda, anunciou o hospital Ca'Foncello, em Treviso.

"Lindsey Vonn, que sofreu uma queda grave na pista Olimpia delle Tofane, em Cortina, durante a prova de downhill, foi atendida pela equipe médica dos Jogos Olímpicos e transportada de helicóptero para o hospital Codivilla, em Cortina", explicou o comunicado do hospital de Treviso.

"A decisão foi então tomada de transferi-la para o hospital Ca' Foncello em Treviso, onde a atleta americana foi internada e colocada sob os cuidados de uma equipe multidisciplinar", continuou o comunicado.

"À tarde, ela foi submetida a uma cirurgia ortopédica para reparar uma fratura na perna esquerda", acrescentou o hospital.

Vonn, de 41 anos, caiu após apenas treze segundos de sua descida em Cortina d'Ampezzo, onde já competia com uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida em outra queda grave sofrida nove dias antes em Crans Montana, na Suíça.

