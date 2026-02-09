México envia 2 navios com ajuda humanitária a Cuba

O governo do México informou neste domingo (8) o envio de mais de 814 toneladas de suprimentos destinados à população de Cuba, a bordo de dois navios da Marinha que zarparam do porto de Veracruz.

O envio de ajuda por parte do governo da presidente de esquerda Claudia Sheinbaum ocorre enquanto o México segue negociando uma eventual entrega de petróleo à ilha sem ser sancionado pelos Estados Unidos, que ameaçou com encargos qualquer país que forneça hidrocarbonetos a Havana.

"A ajuda humanitária está sendo enviada para a República de Cuba por meio dos navios de apoio logístico Papaloapan e Isla Holbox", indicou a Chancelaria em comunicado, no qual detalhou que espera que cheguem a seu destino em quatro dias.

Os suprimentos, que foram embarcados desde cedo no porto de Veracruz (leste), incluem leite líquido e em pó, produtos de carne, biscoitos, feijão, arroz e artigos de higiene pessoal, entre outros, a maior parte deles no navio Papalopan (536 toneladas) e o restante no Isla Holbox.

"Gostaríamos de informar que ainda há mais de 1.500 toneladas de leite em pó e feijão aguardando embarque", acrescentou a Chancelaria em comunicado.

Cuba enfrenta uma profunda crise que se agravou com a suspensão de abastecimento de petróleo da Venezuela, após a queda do mandatário desse país, Nicolás Maduro, em uma intervenção militar americana em 3 de janeiro.

As vendas de petróleo e derivados do México para Cuba somaram 496 milhões de dólares em 2025 (R$ 2,6 bilhões, na cotação atual), menos de 1% da produção da petrolífera estatal mexicana Pemex, informou a própria empresa na semana passada.

Estes envios de hidrocarbonetos respondem a razões humanitárias, argumentou a Pemex.

