IPVA com desconto de 50% para motociclista de app vence nesta terça, dia 10
IPVA com desconto de 50% para motociclista de app vence nesta terça, dia 10

A emissão dos boletos foi liberada pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) no sábado, dia 7. Veja como fazer
Motociclistas de app têm desconto de 50% no IPVA em Fortaleza (Foto: Fabio Lima)
Foto: Fabio Lima Motociclistas de app têm desconto de 50% no IPVA em Fortaleza

Resumo

Prazo final para pagamento da 1ª parcela do IPVA com 50% de desconto para motociclistas de aplicativo é nesta terça-feira, 10.

O benefício é concedido pela Lei nº 739/2025 da Prefeitura de Fortaleza e operacionalizado pela Etufor.

Requisitos incluem estar em dia com impostos, possuir cadastro ativo na Etufor e não ter cometido infrações graves nos últimos 12 meses.

As motocicletas devem ter cilindrada máxima de 160 cm³ e o condutor precisa comprovar vínculo ativo com plataformas de transporte e ter realizado pelo menos três mil viagens no último ano.

O calendário de pagamento do IPVA 2026 no Ceará vai até junho, com descontos de até 10% para pagamento em cota única ou parcelado.

Os motociclistas de aplicativo contemplados no programa da Prefeitura de Fortaleza que concede desconto de 50% no pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) tem até esta terça-feira, dia 10, para pagar a primeira parcela com o benefício.

A emissão dos boletos foi liberada pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) no sábado, dia 7.

Como consultar o boleto do IPVA com desconto de 50%?

Para ter acesso ao documento, o contribuinte deve consultar o benefício na plataforma Incentivo Moto App.

O boleto já será emitido com o desconto de 50% aplicado, seguindo o padrão baseado nos valores do IPVA definidos pelo Governo do Estado do Ceará. 

As próximas cinco parcelas devem ser pagas nos meses subsequentes com o vencimento previsto para cada dia 10. A orientação é que os contribuintes fiquem atentos à data de vencimento para que o pagamento seja realizado em tempo hábil.

Desconto de 50% no IPVA em Fortaleza: entenda como funciona

De acordo com a Lei nº 739/2025, aprovada em dezembro de 2025, será concedido um desconto de 50% do valor devido a título de IPVA para motoristas de aplicativos regularmente cadastrados no programa operacionalizado pela Etufor e em conformidade com as normas de transporte do Município.

Requisitos para o Programa de Incentivo:

  • Estar em dia com o pagamento dos IPVA anteriores e com os tributos municipais;
  • Possuir cadastro ativo e regular junto à Etufor como motociclista que exerce serviço de Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros e Mercadorias intermediado por aplicativo ou plataforma digital;
  • Não ter cometido infrações de trânsito de natureza grave ou gravíssima nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido de concessão ou renovação do benefício. (Válido a partir de 1º de janeiro de 2027)
  • Utilizar motocicletas, ciclomotores ou motonetas com cilindrada máxima de 160 cm³ (cento e sessenta centímetros cúbicos) ou potência equivalente, devidamente licenciada e em conformidade com as normas municipais de transporte e segurança.
  • É preciso comprovar vínculo ativo com a plataforma de transporte/entrega para obter, renovar ou manter o benefício do desconto de 50% no IPVA.
  • É preciso ter realizado pelo menos três mil viagens no último ano.

IPVA 2026 Ceará 

O calendário de pagamento do IPVA 2026 começou a ser pago em janeiro, por quem optou por cota única, mas segue até junho para os casos de parcelamento.

Com frota de 2,35 milhões de veículos, o Ceará pretende arrecadar R$ 2,24 bilhões com o imposto. O valor é 11,91% maior do que o obtido neste ano.

Calendário IPVA 2026: veja datas de pagamento das parcelas

Com valor mínimo de R$ 100 de parcela, saiba as datas de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores:

  • Cota única: 30 de janeiro;
  • 1ª parcela: 13 de fevereiro;
  • 2ª parcela: 13 de março;
  • 3ª parcela: 13 de abril;
  • 4ª parcela: 13 de maio;
  • 5ª parcela: 12 de junho.

IPVA 2026: confira os descontos

Cobrado de todos os veículos e seus modelos, o IPVA deste ano apresenta um desconto de até 10% para condutores pelo Governo do Ceará.

A partir de 5%, o desconto é para quem pagar em cota única o valor do imposto até 30 de janeiro de 2026. O valor máximo é alcançado se for participante do programa Sua Nota Tem Valor, que duplica o valor, somando os 10%, informou a Sefaz.

Além disso, o consumidor deve ter um acúmulo de pontos adquiridos com o programa entre dezembro de 2024 e novembro deste ano. 

O desconto também é válido para quem parcelar em até cinco vezes, desde que pague no prazo informado pela Sefaz na tabela divulgada na sexta-feira.

IPVA 2026: veja quais veículos isentos e os com maior percentual no imposto

Segundo a legislação, não precisam pagar o IPVA os veículos:

  • ônibus, micro-ônibus, vans, topics e empregados no serviço de transporte público;
  • pessoas com deficiência;
  • ônibus intermunicipal;
  • potência menor que 50cc;
  • táxi e mototáxi;
  • veículos com mais de 15 anos;
  • máquinas agrícolas e de terraplanagem;

Sob o valor pago, são impostas alíquotas, que variam de 1% a 3,5%. Elas dependem do tipo de veículo; veja os com as menores:

  • Ônibus, micro-ônibus e caminhões;
  • Locadoras de veículos;
  • Motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos de até 125 cilindradas e que não tenham infrações de trânsito.

Por outro lado, há os com percentuais mais altos. Estes são:

  • automóveis, caminhonetes, camionetas e utilitários com potência superior a 180 cavalos;
  • motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos acima de 300 cavalos.

IPVA 2026: saiba como emitir o DAE

A partir de 1º de janeiro, o Documento de Arrecadação do Simples Doméstico (DAE) poderá ser emitido; confira as instruções:

  • Acesse o site da Sefaz-CE;
  • Role a página para encontrar o tópico “Destaques” e clique em “Dados do IPVA”;
  • Entre na aba “Imposto” e clique em “Emitir DAE IPVA”;
  • Preencha as informações do veículo.

O documento também poderá ser emitido via atendimento por uma Assistente Virtual pelo número: (85) 3108 1404 (WhatsApp).

Antes de prosseguir com o pagamento, certifique-se de que o número adicionado tem o selo de verificação verde e está sob titularidade da Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará.

A secretaria alerta que não envia guias de recolhimento pelos Correios ou por e-mail.

IPVA 2026: confira os veículos com maiores e menores impostos

Em 2026, a Ferrari 812 GTS 2023 é o veículo com o valor mais alto. O esportivo terá um imposto de R$ 236.538,65, estando avaliado em R$ 6,75 milhões.

Em segundo lugar, também é uma Ferrari, mas no modelo 296 GTS, fabricada em 2023. Seu valor venal é de R$ 3,81 milhões, sendo tributado em R$ 133.554,26. 

Por outro lado, o menor IPVA é o do Chance M100 CH7101, de 2012. O carro será tributado em R$ 247,58, estando avaliado em R$ 9,9 mil.

Outro a ser mencionado é o RDK/Tiger 2010. Para sua regularização, deverão ser desbancados R$ 275,20. O veículo está avaliado em pouco mais de R$ 11 mil.

