IPVA com desconto de 50% para motociclista de app vence nesta terça, dia 10

Resumo
Os motociclistas de aplicativo contemplados no programa da Prefeitura de Fortaleza que concede desconto de 50% no pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) tem até esta terça-feira, dia 10, para pagar a primeira parcela com o benefício.
A emissão dos boletos foi liberada pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) no sábado, dia 7.
Para ter acesso ao documento, o contribuinte deve consultar o benefício na plataforma Incentivo Moto App.
O boleto já será emitido com o desconto de 50% aplicado, seguindo o padrão baseado nos valores do IPVA definidos pelo Governo do Estado do Ceará.
As próximas cinco parcelas devem ser pagas nos meses subsequentes com o vencimento previsto para cada dia 10. A orientação é que os contribuintes fiquem atentos à data de vencimento para que o pagamento seja realizado em tempo hábil.
De acordo com a Lei nº 739/2025, aprovada em dezembro de 2025, será concedido um desconto de 50% do valor devido a título de IPVA para motoristas de aplicativos regularmente cadastrados no programa operacionalizado pela Etufor e em conformidade com as normas de transporte do Município.
O calendário de pagamento do IPVA 2026 começou a ser pago em janeiro, por quem optou por cota única, mas segue até junho para os casos de parcelamento.
Com frota de 2,35 milhões de veículos, o Ceará pretende arrecadar R$ 2,24 bilhões com o imposto. O valor é 11,91% maior do que o obtido neste ano.
Com valor mínimo de R$ 100 de parcela, saiba as datas de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores:
Cobrado de todos os veículos e seus modelos, o IPVA deste ano apresenta um desconto de até 10% para condutores pelo Governo do Ceará.
A partir de 5%, o desconto é para quem pagar em cota única o valor do imposto até 30 de janeiro de 2026. O valor máximo é alcançado se for participante do programa Sua Nota Tem Valor, que duplica o valor, somando os 10%, informou a Sefaz.
Além disso, o consumidor deve ter um acúmulo de pontos adquiridos com o programa entre dezembro de 2024 e novembro deste ano.
O desconto também é válido para quem parcelar em até cinco vezes, desde que pague no prazo informado pela Sefaz na tabela divulgada na sexta-feira.
Segundo a legislação, não precisam pagar o IPVA os veículos:
Sob o valor pago, são impostas alíquotas, que variam de 1% a 3,5%. Elas dependem do tipo de veículo; veja os com as menores:
Por outro lado, há os com percentuais mais altos. Estes são:
A partir de 1º de janeiro, o Documento de Arrecadação do Simples Doméstico (DAE) poderá ser emitido; confira as instruções:
O documento também poderá ser emitido via atendimento por uma Assistente Virtual pelo número: (85) 3108 1404 (WhatsApp).
Antes de prosseguir com o pagamento, certifique-se de que o número adicionado tem o selo de verificação verde e está sob titularidade da Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará.
A secretaria alerta que não envia guias de recolhimento pelos Correios ou por e-mail.
Em 2026, a Ferrari 812 GTS 2023 é o veículo com o valor mais alto. O esportivo terá um imposto de R$ 236.538,65, estando avaliado em R$ 6,75 milhões.
Em segundo lugar, também é uma Ferrari, mas no modelo 296 GTS, fabricada em 2023. Seu valor venal é de R$ 3,81 milhões, sendo tributado em R$ 133.554,26.
Por outro lado, o menor IPVA é o do Chance M100 CH7101, de 2012. O carro será tributado em R$ 247,58, estando avaliado em R$ 9,9 mil.
Outro a ser mencionado é o RDK/Tiger 2010. Para sua regularização, deverão ser desbancados R$ 275,20. O veículo está avaliado em pouco mais de R$ 11 mil.