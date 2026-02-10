Prefeitura de Fortaleza anuncia emancipação de 30 CEIs

Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza Fachada do Centro de Educação Infantil (CEI) Arievaldo Viana quando de sua inauguração. Imagem meramente ilustrativa

A Prefeitura de Fortaleza anunciou, nesta segunda-feira, 9, a emancipação de 30 Centros de Educação Infantil (CEIs), que passam agora a contar com gestão mais estruturada e mais autonomia. Medida terá investimentos de aproximadamente R$ 3,1 milhões ao ano e não deve gerar novos cargos.

Leia também | Dom Gregório convoca fiéis para doação de sangue durante Carnaval

Cada um desses equipamentos são atualmente administrados por "uma escola patrimonial", da qual são dependentes. Com a mudança, as instituições passam a ter diretor escolar e devem incorporar ainda secretário escolar e assistente administrativo-financeiro, mantendo o coordenador pedagógico.

"A execução ocorrerá por meio da utilização, reorganização e alocação de cargos já existentes, formalizada em decreto municipal, no âmbito da Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza (SME)", explicou Prefeitura, em nota publicada hoje em seu site.

Ainda de acordo com Município, 19 CEIs vão iniciar o processo de emancipação em março próximo e outros 11 no mês seguinte, em abril.

Idilvan Alencar, secretário da Educação municipal de Fortaleza, usou suas redes sociais para celebrar a mudança, citando ação como uma "vitória da educação". "Se tiver alguma pendência legal nós vamos resolver", disse ainda.