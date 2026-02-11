Estacionamento privado funciona há 34 anos no baixio de viaduto em Fortaleza

Foto: Samuel Setubal ￼ESTACIONAMENTO funciona embaixo do viaduto da Pontes Vieira

Um estacionamento privado divide opiniões de usuários no viaduto Treze de Maio, em Fortaleza, há 34 anos. Situado no baixio do logradouro, o empreendimento apresenta estranheza a usuários de "primeira viagem" e comodidade para quem o utiliza assiduamente.

Entre os frequentadores mais fiéis do espaço está Francisco Aquino, 75, que há dez anos utiliza o local como ponto de mototáxi. Na década em que ocupa o espaço, Aquino conta ter presenciado por várias vezes motoristas questionarem a cobrança por estacionamento em um local que é originalmente público.

"Tem muita gente que reclama. Ontem mesmo tinha um senhor aqui que estava há todo tempo falando que era a primeira vez que via cobrarem estacionamento debaixo do viaduto", afirma o mototáxi, que não tem o estacionamento cobrado no local.

Apesar do estranhamento, a proprietária do local, Cileide de Castro, pontua que o estacionamento segue todas as regras do município, e que funciona mediante Termo de Permissão de Uso assinado e renovado anualmente junto à Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (Urbfor).

"Às vezes alguns motoristas reclamam, não é sempre. Mas não tem nenhum bicho de sete cabeças. Você acha que se eu estivesse irregular a Prefeitura ainda ia me deixar ficar aqui todos esses anos?", indaga a administradora do empreendimento.

Além de Aquino, outros mototaxistas, taxicistas e motociclistas por aplicativo são isentos do pagamento de taxa para usar o estacionamento, o que segundo a Cileide, é norma imposta pela Prefeitura de Fortaleza.

Outro ponto destacado por quem usa o local é que, apesar de ser um estacionamento privado, o local não oferece dispositivos de segurança a mais que outros estacionamentos gratuitos próximos, como por exemplo, o que funciona na outra metade do baixio, atravessando a avenida Aguanambi.

Apesar de contar com fiscais ao longo do dia, os usuários pontuam que o estacionamento não possui nenhuma barreira de proteção para os carros e pode ser acessado por qualquer pessoa.

A ausência de muretas ou outro tipo de resguardo neste caso é imposta pelo contrato firmado pelo estacionamento e a Urbfor, que impede a alteração do espaço natural cedido sem autorização prévia do órgão permitente.

"Eu nunca tinha visto, mas aqui em Fortaleza está virando normal. Tem um aqui, outro ali... pessoal aproveita o viaduto para ganhar dinheiro. O problema é que o espaço é público. Não tem nada que me garanta segurança", pontua Pedro Ximenes, 71, que utiliza o estacionamento esporadicamente.

O POVO solicitou entrevista junto à Urbfor para saber mais informações sobre a concessão de espaços públicos para empreendimentos privados, mas não obteve retorno.



Uso é permitido pela legislação do município

O uso do viaduto da Treze de Maio e de qualquer outro logradouro da cidade tem como base dispositivos das legislações municipal e federal.

A nível municipal, o respaldo é dado pelo artigo 157 da Lei Orgânica do município de Fortaleza, que permite o uso de bens municipais por terceiros só mediante concessão ou permissão a título precário e por tempo determinado.

No caso do contrato firmado entre o estacionamento e a Prefeitura, a permissão é para o uso do espaço exclusivamente como parque para vagas de carros e motos, sendo vedada qualquer tipo de outra atividade no local.

O processo para o firmamento desse e de outros contratos também segue o disposto pela Lei Federal 14.133/21, a nova lei de licitações, que lista as diretrizes para contratações, licitações, alienações e concessões conduzidas pelas administrações públicas.



Em nota enviada ao O POVO, a Urbfor informou que o Termo de Uso assinado neste caso é precedido de análise técnica e jurídica que não gera direito adquirido nem caracteriza concessão permanente do bem público.

Ainda de acordo com a pasta, o documento estabelece condições, prazos e obrigações do permissionário, sempre considerando o interesse público, o ordenamento do espaço urbano e as diretrizes previstas no Código da Cidade de Fortaleza.

Pessoas interessadas em utilizar espaços públicos para atividades econômicas podem solicitar a autorização na sede da Secretaria Regional correspondente à área onde pretendem atuar.

"Para dar entrada no pedido, é necessário apresentar os seguintes documentos: cópias do CPF e RG, comprovante de residência atualizado e formulário de solicitação preenchido com a localização exata (rua e ponto de referência), dias e horários de funcionamento e descrição dos produtos ou serviços que serão oferecidos", complementa a Urbfor, em nota.

