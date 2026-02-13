1ª parcela de pagamento do IPVA 2026 vence nessa sexta-feira, 13

Foto: Samuel Setubal Mesmo quem não optou pelo pagamento em cota única ainda pode garantir desconto de até 5% no IPVA

Resumo A 1ª parcela do IPVA 2026 no Ceará vence nesta sexta, 13 Descontos de até 5% ainda valem pelo programa Sua Nota Tem Valor

Emita o boleto (DAE) no site da Sefaz, app Meu IPVA ou WhatsApp. O pagamento aceita Pix, cartão de crédito ou rede bancária

Atrasos impedem o licenciamento e geram multas. Há isenção para PCD, táxis e veículos fabricados há mais de 15 anos

Os proprietários de veículos emplacados no Ceará têm até esta sexta-feira, 13 de fevereiro, para efetuar o pagamento da primeira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026.

Mesmo quem não optou pelo pagamento em cota única, que teve vencimento em 30 de janeiro, ainda pode garantir desconto por meio do programa Sua Nota Tem Valor (SNTV).

A redução pode chegar a até 5% do valor do tributo, conforme a pontuação acumulada a partir de documentos fiscais emitidos entre dezembro de 2024 e novembro de 2025.

Calendário das próximas parcelas:

13 de março



13 de abril



13 de maio



12 de junho

O valor mínimo de cada parcela é de R$ 100.

Como emitir o boleto

O Documento de Arrecadação do Estado (DAE) pode ser gerado de três formas:

Pelo site da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE), na aba Portal de Serviços



Pelo aplicativo Meu IPVA, disponível gratuitamente na Play Store (Android) e App Store (iOS)



Via Assistente Virtual, pelo WhatsApp: (85) 3108-1404

A Sefaz alerta que, no atendimento via WhatsApp, é fundamental verificar se o número possui selo de verificação e está identificado como Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, para evitar golpes.

Onde pagar a parcela

O pagamento via Pix pode ser realizado em qualquer instituição financeira. A rede arrecadadora inclui os bancos Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Santander e Itaú, além das casas lotéricas.

Também é possível quitar o imposto com cartão de crédito, por meio dos serviços disponibilizados pelo Banco do Brasil e Bradesco.

Consequências do atraso

O não pagamento do IPVA impede o licenciamento do veículo. Com isso, o condutor pode ser multado e ter o automóvel apreendido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE).

Além disso, o débito pode ser inscrito na Dívida Ativa do Estado, o que pode gerar restrições como dificuldade para obter crédito, participar de licitações, abrir empresas e acessar benefícios fiscais.

Os valores inscritos podem ser cobrados por protesto em cartório ou judicialmente, pela Procuradoria Geral do Estado (PGE).

Isenção do IPVA

Têm direito à isenção do IPVA: