1ª parcela de pagamento do IPVA 2026 vence nessa sexta-feira, 13

Resumo
Os proprietários de veículos emplacados no Ceará têm até esta sexta-feira, 13 de fevereiro, para efetuar o pagamento da primeira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026.
Mesmo quem não optou pelo pagamento em cota única, que teve vencimento em 30 de janeiro, ainda pode garantir desconto por meio do programa Sua Nota Tem Valor (SNTV).
A redução pode chegar a até 5% do valor do tributo, conforme a pontuação acumulada a partir de documentos fiscais emitidos entre dezembro de 2024 e novembro de 2025.
Calendário das próximas parcelas:
O valor mínimo de cada parcela é de R$ 100.
O Documento de Arrecadação do Estado (DAE) pode ser gerado de três formas:
A Sefaz alerta que, no atendimento via WhatsApp, é fundamental verificar se o número possui selo de verificação e está identificado como Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, para evitar golpes.
O pagamento via Pix pode ser realizado em qualquer instituição financeira. A rede arrecadadora inclui os bancos Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Santander e Itaú, além das casas lotéricas.
Também é possível quitar o imposto com cartão de crédito, por meio dos serviços disponibilizados pelo Banco do Brasil e Bradesco.
O não pagamento do IPVA impede o licenciamento do veículo. Com isso, o condutor pode ser multado e ter o automóvel apreendido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE).
Além disso, o débito pode ser inscrito na Dívida Ativa do Estado, o que pode gerar restrições como dificuldade para obter crédito, participar de licitações, abrir empresas e acessar benefícios fiscais.
Os valores inscritos podem ser cobrados por protesto em cartório ou judicialmente, pela Procuradoria Geral do Estado (PGE).
Têm direito à isenção do IPVA: