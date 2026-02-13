Ceará Credi terá juros zero em 2026 para novos contratos, saiba mais

Foto: João Filho Tavares A iniciativa busca impulsionar os negócios locais e o desenvolvimento das cidades, gerando mais oportunidades de trabalho e renda no Ceará

Resumo Novos contratos do Ceará Credi e Dinheiro na Mão terão juros zero a partir de fevereiro de 2026 para microempreendedores adimplentes

O benefício funciona via bônus de adimplência: quem pagar as parcelas em dia quita apenas o valor principal, sem encargos adicionais.

A medida do Governo do Ceará visa fortalecer a economia local, estimulando a geração de renda, emprego e o desenvolvimento nos municípios

Os novos contratos firmados no âmbito do Programa de Microcrédito Produtivo e Orientado (Ceará Credi) passarão a contar com juros zero.

O benefício vale para operações realizadas a partir de fevereiro de 2026 e será destinado a microempreendedores cearenses que mantiverem o pagamento das parcelas em dia.

Segundo o governador Elmano de Freitas (PT), a medida amplia a política já adotada em outro programa estadual.

"Já oferecemos juros zero no Dinheiro na Mão e agora também no Ceará Credi, o que reafirma o nosso compromisso em fomentar o empreendedorismo e a inclusão social de forma estratégica", destaca.

A iniciativa, de acordo com o Governo do Ceará, busca fortalecer a economia local ao incentivar pequenos negócios, estimulando a geração de renda, emprego e o desenvolvimento nos municípios.

Com a nova regra, os empreendedores adimplentes pagarão apenas o valor principal das parcelas.

"Os juros serão devolvidos na forma de bônus de adimplência para quem mantiver os pagamentos em dia", explica Silvana Maria Parente, diretora de Economia Popular e Solidária da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece).

A política de juros zero passa a vigorar tanto para o Ceará Credi quanto para o Programa Dinheiro na Mão, realizado em parceria com o Banco do Nordeste (BNB).