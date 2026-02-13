Seis suspeitos que fizeram idosa de refém têm preventivas decretadas em Sobral

Foto: Camila de Almeida em 20/09/2019 ￼OCORRÊNCIA foi atendida por equipe do CPRaio e Bepi, da PMCE

Seis homens presos durante uma operação da Polícia Militar do Ceará (PMCE) na madrugada da segunda-feira passada, 9, tiveram as prisões em flagrante convertidas em preventiva pela Justiça do Estado no dia seguinte. Eles foram presos em Sobral, no Norte do Estado, após trocar tiros com policiais e invadir uma residência, onde manteve uma idosa e um homem como reféns.

Conforme as investigações, os homens seriam integrantes de uma facção criminosa com atuação na região Norte. Na segunda-feira, eles planejavam invadir o Conjunto Residencial Caiçara, na região sobralense, e eliminar rivais a fim de dominar o território de uma facção criminosa rival.

A Polícia Militar informou que a ocorrência iniciou-se por volta das 3 horas, após informações sobre o roubo de uma caminhonete e de um automóvel no município de Graça e, em seguida, deram início a um patrulhamento em Sobral.

Durante as diligências, a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) emitiu pedido de apoio urgente, informando disparos de arma de fogo na região do Caiçara. Ao chegar na região, os policiais atuaram para evitar os crimes pelos suspeitos.

No local, foi iniciada uma troca de tiros entre eles e os agentes militares. Um dos suspeitos morreu durante a ação e outros oito foram capturados, sendo seis com preventivas decretadas após pedido do Ministério Público do Ceará (MPCE).

Também foram apreendidos dois fuzis calibre 5.56, uma arma artesanal e 567 munições de diferentes calibres. Foi identificado que os suspeitos também utilizavam coletes à prova de balas, rádios comunicadores, entre outros equipamentos que denotam prática de guerrilha urbana.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) com os suspeitos à disposição do Poder Judiciário, além do acompanhamento do Ministério Público do Ceará.