Curso Novos Talentos está com inscrições abertas; saiba como participar

Foto: João Filho Tavares ￼TURMA dos Novos Talentos 2025.2

Estão abertas até a próxima quinta-feira, 19, as inscrições para a 36ª turma do curso Novos Talentos para Estudantes de Jornalismo, promovido pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) em parceria com o Grupo de Comunicação O POVO.

O curso tem como objetivo oferecer formação complementar a universitários que desejam ingressar no mercado de trabalho, proporcionando contato direto com as rotinas das redações do jornal impresso, do portal, do O POVO+, das mídias sociais e da Rádio O POVO CBN.

"O curso é a principal porta de entrada no O POVO para estagiários e novos profissionais. Atualmente, cerca de 40% dos jornalistas do grupo são oriundos do curso Novos Talentos, entre repórteres, editores e colunistas", relata coordenador do Novos Talentos, Plínio Bortolotti.

Durante o programa, os participantes produzem conteúdos jornalísticos adequados a cada plataforma, sob orientação de profissionais da casa.

Quem pode participar

Para se candidatar a uma vaga, o estudante deve estar cursando a partir do 3º semestre de Jornalismo em qualquer instituição de ensino superior de Fortaleza e ter disponibilidade para o curso presencial. O curso Novos Talentos exige que o estudante continue frequentando as aulas em sua faculdade.

As inscrições são realizadas exclusivamente on-line, por meio da página oficial do programa.

Formação prática e teórica

Além da vivência prática nas redações, os alunos participam de aulas teóricas ministradas por profissionais do Grupo de Comunicação O POVO e da FDR.

Os aprovados acompanham o trabalho de repórteres, participam de reuniões de pauta, cobrem acontecimentos e produzem textos, sempre orientados pelos editores das respectivas áreas.

Durante o curso, os estudantes também têm acesso à assinatura digital do O POVO e recebem certificação pela Universidade Aberta do Nordeste (Uane), vinculada à FDR, mediante frequência mínima e avaliação satisfatória.



Para ter direito ao certificado, o estudante terá de cumprir frequência mínima de 75% e ter nota mínima de 6,0 em todas as atividades e disciplinas de que participar durante o curso. A frequência mínima de 75% e a nota mínima de 6,0 é exigida, separadamente, em cada uma das editorias, aulas, oficinas, palestras e outras atividades relativas ao curso.



O curso é coordenado pelo jornalista Plínio Bortolotti e tem duração de três meses. A formação inclui aulas de Redação e Método Jornalístico, além de Português Instrumental para Jornalistas, ministradas por Plínio Bortolotti e pela jornalista Daniela Nogueira.

Calendário da seleção

- Inscrições: até 19 de fevereiro de 2026

- Prova escrita de Português e Atualidades (on-line): 23 de fevereiro de 2026

- 2ª etapa – Prova escrita de Redação (presencial): 25 de fevereiro de 2026

- Ciclo de Palestras: de 31 de março de 2026 a 3 de abril de 2026

- Curso com os 10 selecionados finais: de 4 de maio de 2026 a 3 de agosto de 2026

Serviço

Curso Novos Talentos para Estudantes de Jornalismo

- Inscrições até o dia 19 de fevereiro de 2026.

- Inscrição pelo site: https://fdr.org.br/novostalentos/

- Mais informações: novostalentos@fdr.org.br

