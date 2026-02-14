Prazo para declaração de ativos no exterior começa dia 15; multas chegam a R$250 mil

Resumo
O Banco Central (BC) inicia neste domingo, 15, o prazo para a entrega da Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (DCBE), relativa ao ano-base 2025.
A obrigação, conforme o divulgado pelo Governo Federal, é voltada para residentes fiscais no Brasil que possuíam bens ou direitos fora do País, acima de um limite financeiro estipulado, no ano passado.
“Essas informações ajudam o Banco Central a entender o volume de investimento brasileiro no exterior, atender compromissos internacionais de fornecimento de estatísticas macroeconômicas e subsidiam a formulação de política econômica e pesquisa acadêmica”, explica.
Os ativos no Exterior podem ser depósitos, imóveis, participações em empresas e fundos de investimento, títulos de dívida, créditos comerciais, empréstimos e derivativos, entre outros. Confira os detalhes mais abaixo.
O envio das informações deverá ser realizado até às 18h do dia 5 de abril no site do BC no sistema de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE). O acesso requer:
No site, o contribuinte deverá fornecer informações sobre os ativos, as exportações e os pagamentos realizados a partir do exterior.
De acordo com o Governo Federal, a entrega da DCBE é obrigatória e ocorre para que o BC possa entender o volume de investimento brasileiro no Exterior, atender compromissos internacionais de fornecimento de estatísticas macroeconômicas e subsidiar a formulação de política econômica e pesquisa acadêmica.
A declaração deve ser prestada anualmente, por meio eletrônico, quando, na data-base de 31 de dezembro de cada ano, o total de bens e valores do declarante no exterior for igual ou superior a US$ 1 milhão ou seu equivalente em outras moedas.
Além disso, também há a obrigatoriedade da realização da declaração para quem, nas datas-base de 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de cada ano, tenha bens e valores no exterior que totalizem, nessas datas, quantia igual ou superior a US$ 100 milhões.
Segundo o manual do contribuinte disponibilizado pelo BC, a ausência de envio ou o preenchimento inadequado da declaração pode gerar penalidades financeiras de até R$ 250 mil. Os atos penalizados são: