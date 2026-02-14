Profissionais de creches conveniadas terão reajuste em Fortaleza; investimento é de R$ 5,5 milhões por ano

Foto: FÁBIO LIMA ￼PACOTE terá investimento de R$ 5,5 milhões por ano

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou, nesta sexta-feira, 13, um pacote de medidas voltado à rede de creches conveniadas ao município. O investimento anual será de R$ 5,5 milhões, destinados ao reajuste salarial de professores, auxiliares de sala e coordenadores.

Atualmente, a rede conveniada conta com 132 unidades e atende cerca de 11 mil crianças, principalmente em bairros periféricos da Capital.

Segundo o prefeito, o reajuste busca corrigir distorções históricas e valorizar os profissionais da educação infantil, já que parte deles recebia pouco mais de um salário mínimo.

“Fizemos aqui um pacote de anúncios para corrigir algo que estava extremamente defasado: os salários de professores, professoras, coordenadores e auxiliares. Boa parte desses profissionais recebia pouco. O que fizemos foi garantir essa recomposição”, afirmou.

Vale-refeição e recomposição salarial

Além do aumento salarial, o pacote prevê a padronização do vale-refeição em R$ 500 para todos os cargos da rede conveniada.

“Também corrigimos o vale-alimentação, de forma linear para todos. O objetivo é oportunizar, cada vez mais, que os filhos e filhas de trabalhadores tenham a condição de estar em um espaço seguro, onde a criança possa desenvolver seu cognitivo e ter uma perspectiva melhor de futuro”, declarou o prefeito.

Investimentos em estrutura e alimentação

O pacote também inclui a possibilidade de as creches conveniadas, após a devida prestação de contas, manterem os valores repassados e não utilizados no exercício fiscal. Além disso, está prevista a aquisição de utensílios em inox para as unidades.

O titular da Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza (SME), Idilvan Alencar, destacou que o reajuste busca superar a inflação e ressaltou investimentos recentes na alimentação escolar.

“A gente cuida de cada detalhe, desde copos e pratos de inox até a alimentação. Temos melhorado a alimentação não apenas nas conveniadas, mas em todas as unidades. Foram R$ 10 milhões a mais investidos na alimentação escolar. São cinco refeições por dia”, afirmou.

