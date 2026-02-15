Brigas de torcidas e seus desdobramentos

Foto: Reprodução/Inquérito/Polícia Civil 359 pessoas foram capturadas durante briga entre torcidas organizadas antes do primeiro Clássico-Rei de 2026

VIOLÊNCIA O Clássico-Rei do último domingo rendeu mais assuntos fora do que dentro de campo. Pobre tecnicamente, o empate em 0 a 0 nada mudou as situações de Ceará e Fortaleza no Campeonato Cearense. Não se pode dizer o mesmo do universo das torcidas organizadas. As brigas registradas em diversos pontos da cidade levaram à prisão de 246 adultos e à apreensão de 113 adolescentes, um número sem precedentes de capturas no que diz respeito a conflitos entre torcidas.

Não bastasse a gravidade do confronto, que deixou três pessoas feridas, a questão ganhou um desdobramento ainda mais espúrio: visando pôr fim às brigas, o Comando Vermelho passou a ameaçar as lideranças das organizadas. Resultado: presidentes de torcidas de ambos os times anunciaram ter deixado o cargo. O caso só reforça o quão grande é a ingerência obtida pelas facções no cotidiano do cearense.

Ainda há uma conexão com outra crise, a da superlotação nos presídios. Em um dos "salves" do CV, há a menção da piora da situação de falta de vagas com a chegada dos presos pelos conflitos de torcida. Também está escancarada a falta de políticas públicas capazes de pôr fim à selvageria das organizadas. A suspensão das principais torcidas repete uma fórmula que já se mostrou insuficiente. É preciso inovar, uma responsabilidade que não é só estadual. Também é preciso punir quem "proibiu" as brigas de torcidas, ou seja quem, na verdade, praticou os crimes de ameaça, constrangimento ilegal, integrar organização criminosa, etc.