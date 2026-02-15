Empresário morre e Prefeitura cancela festa de Carnaval

O empresário e músico ipuense Deir Azevedo morreu na manhã de sábado, 14, aos 57 anos. A informação foi confirmada pela família do empresário e pela empresa AZV Entretenimento, da qual Deir era proprietário.

Em razão do falecimento, a Prefeitura de Ipu, município a 265 quilômetros de Fortaleza, na Serra da Ibiapaba, cancelou a programação de Carnaval deste sábado, 14. Das quatro atrações que se apresentariam no evento da noite de ontem, duas eram agenciadas por Deir.

O empresário passou mal na noite da sexta-feira, 13, durante uma festa de Carnaval no município de Hidrolândia, no Sertão de Crateús. Ele estava acompanhando o cantor Kaio Andrade, que é agenciado pela AZV.

Segundo Kaio, ele chegou a chamar Deir durante a apresentação, mas o empresário não foi encontrado. Após o show, o cantor se dirigiu ao hospital do Município, onde achou Deir já internado.

A equipe médica chegou a tentar transferir o empresário para outro hospital. No entanto, Deir teve uma parada cardíaca e não respondeu à reanimação, indo a óbito no começo da manhã.

O corpo de Deir foi velado em Ipu, onde o empresário morava, durante a manhã. O sepultamento ocorreu na tarde do sábado, 14.